Un novo estudo suxire que os asteroides ultradensos poden conter elementos superpesados

Un estudo recente descubriu que certos asteroides ultradensos do noso sistema solar poderían estar compostos por elementos superpesados ​​que nunca se observaron na Terra. Estes asteroides teñen unha densidade moito maior que a materia convencional que se atopa no noso planeta, o que fai que a súa composición sexa única e intrigante para os científicos.

Un exemplo é o asteroide 33 Polyhymnia, situado no principal cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter. A densidade de Polyhymnia é tan extrema que non se pode comparar con nada na Terra. Isto levou aos investigadores a crer que el e outros asteroides similares poderían consistir en tipos de materia non descubertos que non se poden explicar coa física convencional.

O estudo, realizado por Johann Rafelski e os seus colegas da Universidade de Arizona, centrouse nos obxectos compactos ultradensos (CUDO). Estes corpos astronómicos teñen unha densidade de masa maior que a do osmio, que é o elemento natural máis denso da Terra. Os investigadores propoñen que asteroides como Polyhymnia poden estar compostos por elementos con números atómicos superiores a 118, que nunca antes se observaron.

O estudo, que foi aceptado para a súa publicación no European Physical Journal Plus, suxire que pode haber unha "illa de estabilidade nuclear" ao redor dos números atómicos 164, onde poderían existir elementos superpesados. Aínda que os elementos máis aló do número atómico 118 son actualmente teóricos e inestables, espérase que a densidade destes elementos aumente máis abaixo na táboa periódica.

Se se confirma que certos asteroides do cinto de asteroides conteñen elementos inalcanzables, poderían converterse en obxectivos futuros de misións mineiras. A posibilidade de obter elementos superpesados, mesmo aqueles que actualmente son inestables ou non observados, do noso propio sistema solar é unha perspectiva emocionante.

En conclusión, este estudo destaca a existencia potencial de elementos superpesados ​​nos asteroides ultradensos, o que podería proporcionar información importante sobre a composición do noso sistema solar e abrir novas vías para a futura exploración e extracción de recursos.

Fonte: Elementos superpesados ​​e materia ultradensa, Springer