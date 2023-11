O satélite do tempo ártico: mellora das previsións meteorolóxicas no ártico

By

Unha misión innovadora está en marcha para revolucionar a previsión meteorolóxica no Ártico. O satélite meteorolóxico do Ártico, desenvolvido pola Axencia Espacial Europea (ESA), ten como obxectivo resolver a falta de datos para facer previsións precisas a curto prazo nesta rexión. O satélite, construído en só 36 meses a través do enfoque New Space, foi transportado agora desde OHB en Suecia a Alemaña para unha serie de probas cruciais.

Os satélites tradicionais en órbitas xeoestacionarias e polares proporcionan datos valiosos para a predición do tempo. Porén, a vixilancia do Ártico foi insuficiente debido á falta de visibilidade dos satélites xeoestacionarios. O satélite meteorolóxico do Ártico, que serve como prototipo da potencial constelación EPS-Sterna, pretende cambiar isto.

A misión EPS-Sterna prevé unha constelación de seis microsatélites en tres planos orbitais para proporcionar un fluxo continuo de datos de temperatura e humidade desde todos os lugares da Terra. Esta constelación permitiría a previsión meteorolóxica a curto prazo, ou "nowcasting", no Ártico, ademais de mellorar as previsións meteorolóxicas globais. O conxunto de seis microsatélites repoñeríase tres veces.

Antes de que a misión EPS-Sterna se faga realidade, o prototipo do satélite do tempo ártico debe demostrar a súa eficacia. O satélite está equipado cun radiómetro de microondas de exploración cruzada de 19 canles de última xeración, deseñado para proporcionar sondas de humidade e temperatura da atmosfera de alta resolución en todas as condicións meteorolóxicas.

O satélite foi sometido a probas cruciais, incluíndo a verificación das conexións entre o satélite e o centro de control da misión. Agora está a realizar unha campaña de probas ambientais no IABG en Alemaña, onde estará exposto a vibracións de despegue, ruído e condicións de temperatura extremas experimentadas na órbita. Tras completar estas probas, o satélite regresará a OHB en Suecia para as comprobacións finais antes de ser transportado ao lugar de lanzamento de SpaceX en Vandenberg, California.

A data de lanzamento prevista para o satélite do tempo ártico é o 1 de xuño de 2024 a bordo dun foguete Falcon 9. Se ten éxito, esta misión marcará un fito significativo na mellora das capacidades de predición do tempo no Ártico e máis aló.

FAQ

Cal é o propósito do satélite do tempo ártico?

O Arctic Weather Satellite ten como obxectivo mellorar as previsións meteorolóxicas no Ártico, que actualmente carecen de datos precisos a curto prazo.

Que é a constelación EPS-Sterna?

A misión EPS-Sterna é unha potencial constelación de seis microsatélites que proporcionaría datos continuos de temperatura e humidade desde todos os lugares da Terra, permitindo a previsión meteorolóxica a curto alcance e mellorando as previsións meteorolóxicas globais.

Cando se lanzará o satélite do tempo ártico?

O satélite está previsto que se lance o 1 de xuño de 2024 a bordo dun foguete Falcon 9.

Como vai contribuír o satélite á predición do tempo?

Equipado cun radiómetro de microondas de exploración cruzada de 19 canles, o satélite recollerá datos de humidade e temperatura de alta resolución en todas as condicións meteorolóxicas, mellorando a precisión das previsións meteorolóxicas no Ártico e no mundo.