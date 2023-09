A estrutura de madeira máis antiga xamais descuberta apunta a antepasados ​​avanzados

By

Os arqueólogos fixeron un descubrimento innovador en Kalambo Falls en Zambia, desenterrando a estrutura de madeira máis antiga xamais atopada, que data de polo menos 476,000 anos. Este achado suxire que os nosos antepasados ​​estaban máis avanzados do que se cría. A estrutura de madeira, que se cre unha plataforma, pasarela ou vivenda elevada, estaba excepcionalmente ben conservada e mostra evidencias do uso de ferramentas de pedra para unir dous grandes troncos. No lugar tamén se descubriu unha colección de ferramentas de madeira, entre elas unha cuña e un pau de escavación.

Este descubrimento desafía a idea de que os nosos antepasados ​​eran nómades, xa que a estrutura parece ser unha vivenda permanente preto das fervenzas. A presenza dunha fonte de auga perenne suxire que os nosos familiares tiñan a capacidade de planificar e construír estruturas permanentes. O autor principal do estudo, o arqueólogo Larry Barham, subliña que o achado demostra as capacidades transformadoras e o pensamento abstracto dos nosos antepasados. El suxire que usaron a súa intelixencia, imaxinación e habilidades para crear algo que nunca existira.

Crese que o alto nivel de auga das cataratas de Kalambo conservou a estrutura de madeira ao longo dos séculos. A datación por luminiscencia, un novo método empregado polos investigadores, revelou a idade da estrutura e confirmou que é anterior á evolución do Homo sapiens. As estruturas de madeira anteriores datan duns 9,000 anos, polo que este descubrimento ten gran importancia para comprender as capacidades dos nosos primeiros antepasados.

Este achado destaca as habilidades cognitivas dos nosos antepasados, incluíndo a planificación, a visualización e a capacidade de crear estruturas complexas. Desafía as suposicións anteriores sobre as capacidades e estilos de vida dos primeiros humanos. Aínda que se necesitan máis investigacións para comprender completamente o propósito e a función da estrutura, está claro que os nosos antepasados ​​posuían a capacidade de pensamento avanzado e resolución de problemas.

