Os humanos construíron estruturas de madeira hai medio millón de anos, segundo un estudo

Investigadores da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth descubriron probas de que os humanos construían estruturas feitas de madeira hai medio millón de anos. O equipo escavou madeira ben conservada no sitio arqueolóxico das cataratas de Kalambo en Zambia, que data de polo menos 476,000 anos, anterior á evolución do Homo sapiens. As marcas de corte de ferramentas de pedra na madeira proporcionan probas de que os primeiros humanos formaron e uniron dous grandes troncos para crear unha estrutura, posiblemente unha plataforma ou parte dunha vivenda.

Este achado desafía a opinión predominante de que os humanos da Idade de Pedra eran nómades. A rexión proporcionou unha fonte perenne de auga e unha abundancia de alimentos, o que permitiu a estes humanos asentarse e construír estruturas. O descubrimento de estruturas de madeira demostra que estes primeiros humanos posuían intelixencia, imaxinación e habilidades para crear algo que nunca existira.

O equipo de investigación utilizou novas técnicas de datación por luminiscencia para determinar a idade dos achados. Ao analizar a última vez que os minerais da area circundante foron expostos á luz solar, os investigadores puideron colocar a madeira cunha idade de medio millón de anos. Este novo método de datación ten implicacións significativas para comprender a evolución humana e permite datar máis atrás no tempo.

O sitio das cataratas de Kalambo, situado no río Kalambo, atópase na fronteira de Zambia e a rexión de Rukwa en Tanzania. É coñecida pola súa importancia arqueolóxica e foi nomeada para a súa inclusión na lista do Patrimonio Mundial da UNESCO. Os descubrimentos recentes destacan a importancia do sitio, e os investigadores defenden o seu recoñecemento como Patrimonio da Humanidade das Nacións Unidas.

Esta investigación forma parte do proxecto máis amplo "Deep Roots of Humanity", financiado polo Consello de Investigación de Artes e Humanidades do Reino Unido. Pretende investigar como se desenvolveu a tecnoloxía humana na Idade de Pedra. O proxecto implica a colaboración coa Comisión Nacional de Conservación do Patrimonio de Zambia, o Museo Livingstone, o Museo Moto Moto e o Museo Nacional de Lusaka. Os investigadores prevén que a partir das areas encharcadas do lugar das cataratas de Kalambo xurdirán novos descubrimentos emocionantes.