Os arqueólogos descobren "orbes de ouro" no túnel maia

Os arqueólogos que traballan nas antigas terras maias fixeron un descubrimento sen precedentes: dous "orbes de ouro" atopados dentro dun túnel previamente oculto. Os orbes, feitos de barro envolto nunha película de ouro, foron atopados nun túnel lateral debaixo do Templo da Serpe Emplumada en México. As paredes do túnel tamén estaban cubertas dunha substancia de ouro, o que levou aos investigadores a crer que o espazo cumpría un propósito ritual sagrado. Algúns investigadores especulan que as paredes foron deseñadas para imitar o cosmos e proporcionar aos maias un espazo para estudar o ceo nocturno.

Notablemente, o calendario maia está moi calibrado para os parámetros orbitais dos planetas do noso sistema solar, particularmente os planetas interiores. Os maias estaban particularmente fascinados pola órbita de Marte, como se mostra no Códice de Dresde, o relato escrito máis antigo coñecido das Américas. O códice mostra os maias rastrexando e describindo o seu calendario en relación co movemento de Marte polo ceo.

As esferas douradas poderían ter desempeñado un papel importante no estudo do planeta vermello por parte dos maias, axudándoos na súa comprensión integral do ceo nocturno. Aínda que o seu propósito exacto aínda é incerto, o descubrimento destas esferas proporciona máis probas do coñecemento científico avanzado dos maias e da súa comprensión incomparable dos corpos celestes.

