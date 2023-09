Outra chamada próxima: o asteroide 2023 SW6 achégase á Terra

By

Despois de perder por pouco unha colisión co asteroide 2023 SF6 onte, a Terra volve enfrontarse a un posible encontro próximo cun asteroide. A Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) da NASA emitiu unha advertencia sobre a aproximación do asteroide 2023 SW6, que se espera que se achegue moito ao noso planeta.

Aínda que non hai perigo de impacto, o asteroide achegarase á Terra o 28 de setembro, pasando por alí a unha distancia de 1.3 millóns de quilómetros. Viaxando a unha velocidade de aproximadamente 42,755 quilómetros por hora, esta rocha espacial ten case o mesmo tamaño que o asteroide Chelyabinsk que causou importantes danos ao caer sobre a cidade rusa en 2013.

As estimacións da NASA indican que o asteroide 2023 SW6 ten aproximadamente 57 pés de ancho, o que o fai comparable en tamaño a unha casa pequena. Pertence ao grupo Apolo de asteroides próximos á Terra, que recibe o nome do asteroide Apolo de 1862 descuberto na década de 1930. Estes asteroides cruzan o camiño da Terra nas súas órbitas.

Curiosamente, esta será a primeira aproximación próxima rexistrada do asteroide 2023 SW6 á Terra. A busca da base de datos de corpos pequenos da NASA mostra que o asteroide non se achegará moito ao noso planeta nun futuro previsible.

En canto á defensa planetaria, a hipótese de Álvarez arroxa luz sobre os posibles perigos dos impactos de asteroides. Proposta por Luis e Walter Álvarez en 1980, esta hipótese suxire que un ataque de asteroides hai máis de 65 millóns de anos desencadeou a extinción dos dinosauros. Investigacións recentes propón que Xúpiter, o planeta máis grande do noso Sistema Solar, puido desempeñar un papel na desviación do asteroide do seu rumbo orixinal cara á Terra.

Segundo o físico Brian Cox, a forza gravitatoria de Xúpiter podería ter alterado a traxectoria do asteroide, levándoo cara a un rumbo de colisión co noso planeta. A influencia significativa de Xúpiter no Sistema Solar destaca o seu poder tanto como creador como como destrutor.

Fontes:

- Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria da NASA (PDCO)

– Busca da base de datos de corpos pequenos da NASA