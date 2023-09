O alarmante descenso do xeo mariño na Antártida xera preocupación polo quecemento global

Os datos dos satélites revelaron que os niveis de xeo mariño que rodean a Antártida alcanzaron un mínimo sen precedentes durante a tempada de inverno, o que indica unha tendencia preocupante para unha rexión que antes se consideraba resistente aos efectos do quecemento global. Este desenvolvemento alarmou aos científicos, que afirman que unha combinación de factores como o récord de océanos cálidos, os cambios nas correntes e ventos oceánicos e o fenómeno El Niño probablemente contribúan ao descenso.

A vasta capa de xeo da Antártida xoga un papel crucial na regulación da temperatura terrestre ao reflectir a enerxía do Sol e arrefriar a auga circundante. Non obstante, se a Antártida segue perdendo o seu xeo, podería pasar de ser o sistema de refrixeración da Terra a converterse nunha fonte de calor. A cobertura actual de xeo mariño na superficie do océano Antártico mide menos de 17 millóns de quilómetros cadrados, o que é 1.5 millóns de quilómetros cadrados por debaixo da media típica de setembro e significativamente inferior aos mínimos históricos anteriores para a cobertura de xeo invernal. A área de xeo perdido é de aproximadamente cinco veces o tamaño das Illas Británicas e podería ter consecuencias de gran alcance para o clima do noso planeta.

Os científicos están preocupados polo impacto deste descenso do xeo mariño na Antártida e no clima global. O doutor Walter Meier, que supervisa o xeo mariño no National Snow and Ice Data Center, non ten unha perspectiva optimista para unha recuperación significativa do xeo mariño. Aínda que comprender as razóns exactas detrás da redución do xeo mariño deste ano segue sendo un enigma, os baixos niveis de xeo mariño considéranse un indicador crucial nun ano marcado por numerosos rexistros de altas temperaturas globais e oceánicas. Os expertos argumentan que a vulnerabilidade da Antártida é cada vez máis evidente.

Ademais de estudar o impacto na Antártida e no clima global, os científicos tamén están a realizar investigacións e observacións para comprender mellor as razóns detrás da desaparición do xeo do inverno. Crese que os océanos inusualmente cálidos, as alteracións das correntes oceánicas e os ventos que inflúen nas temperaturas antárticas son factores contribuíntes importantes. O patrón meteorolóxico de El Niño en desenvolvemento no Pacífico tamén pode ter un papel na redución do xeo mariño, aínda que actualmente é relativamente débil.

O descenso do xeo mariño na Antártida supón riscos significativos non só para a rexión senón tamén para as comunidades costeiras de todo o mundo. O aumento do nivel do mar como resultado da perda de xeo terrestre pode provocar mareas de tempestade daniñas que ameazan a millóns de persoas. Os cambios que se producen nas capas de xeo da Antártida alíñanse cos peores escenarios previstos, o que destaca a necesidade urxente de abordar o quecemento global e o seu impacto nos delicados ecosistemas do noso planeta.

Fontes:

– Centro Nacional de Datos de Neve e Xeo

- BBC News