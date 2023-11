Un novo estudo revela factores complicados detrás do burato de ozono antártico

Investigadores da Universidade de Otago realizaron unha análise exhaustiva dos cambios que se produciron no buraco de ozono da Antártida nos últimos 18 anos. O estudo, publicado na revista Nature Communications, arroxa unha nova luz sobre a extensión e profundidade do burato de ozono, así como os factores que contribúen á súa formación.

Ao contrario das crenzas anteriores de que o esgotamento do ozono foi causado principalmente polos clorofluorocarbonos (CFC), o estudo suxire que outros factores complexos tamén están xogando un papel importante. A autora principal, Hannah Kessenich, explica que hai unha diminución notable da concentración de ozono no centro do buraco en comparación con hai dúas décadas. Esta caída de ozono pódese atribuír a cambios no aire que chegan ao vórtice polar sobre a Antártida.

Os resultados desafían a idea de que o "problema do ozono" foi completamente resolto. Kessenich subliña a importancia de comprender a variabilidade do ozono, xa que ten un impacto directo no clima do hemisferio sur. Crese que a interacción do buraco de ozono coa dinámica atmosférica tivo un papel nos recentes incendios forestais de Australia, e existe a preocupación de que os seus efectos poidan estenderse pronto a Nova Zelanda.

O Protocolo de Montreal, implementado en 1987, foi eficaz para regular a produción e o consumo de produtos químicos que agotan o ozono. Non obstante, esta nova investigación destaca a necesidade de considerar factores adicionais á hora de abordar o buraco de ozono. Dado que a capa de ozono é un compoñente crítico do sistema climático da Terra, é esencial coñecer máis a fondo a súa variabilidade para prever e mitigar os desafíos ambientais futuros.

Preguntas máis frecuentes Que é o Protocolo de Montreal? O Protocolo de Montreal é un acordo internacional deseñado para protexer a capa de ozono eliminando gradualmente a produción e o consumo de substancias que agotan o ozono. Que causa a formación do burato de ozono? O buraco de ozono fórmase principalmente debido á presenza de produtos químicos artificiales, como os clorofluorocarbonos (CFC), que reaccionan e destrúen as moléculas de ozono na estratosfera. Como afecta o burato de ozono ao clima? O buraco de ozono pode provocar cambios na dinámica atmosférica e nos patróns climáticos, incluíndo alteracións nos patróns do vento e no clima superficial. Estes cambios poden ter impactos locais e globais nas condicións meteorolóxicas e nos ecosistemas.