Máis do 40% das plataformas de xeo da Antártida encollense desde 1997, e a metade non mostra signos de recuperación

Un estudo innovador da Universidade de Leeds revelou que máis do 40% das plataformas de xeo da Antártida estiveron encollendo desde 1997, e case a metade delas non mostran signos de recuperación. Este alarmante descubrimento sinala un punto de inflexión crítico na nosa batalla contra o quecemento global e destaca a necesidade urxente de abordar a crise climática.

O estudo, publicado na revista Scientific Advances, utilizou tecnoloxía satelital de vangarda para analizar a dinámica das plataformas de xeo da Antártida. Os resultados mostraron que de 1997 a 2021, o continente perdeu un asombroso 7.5 billóns de toneladas métricas de xeo. Mentres a parte oriental da Antártida experimentou unha ganancia de 59 billóns de toneladas, a rexión occidental sufriu unha perda catastrófica de 67 billóns de toneladas.

A principal causa deste cambio dramático é a auga morna no lado occidental da Antártida, que estivo erosionando sen descanso as plataformas de xeo. Pola contra, o lado oriental da Antártida permanece relativamente protexido con augas máis frías, o que permite que as plataformas de xeo se manteñan ou mesmo medren.

As plataformas de xeo da Antártida xogan un papel fundamental na regulación do fluxo dos glaciares cara ao mar. Cando estas plataformas diminúen de tamaño, os glaciares liberan grandes cantidades de auga doce ao océano, interrompendo as correntes do Océano Austral. Esta interrupción pode ter consecuencias de gran alcance para os patróns meteorolóxicos, as pesqueiras e os ecosistemas de todo o mundo.

A relación entre a perda de xeo da Antártida e a crise climática máis ampla é innegable. A maioría das plataformas de xeo reducidas non mostran sinais de recuperación, o que indica que a actual perda de xeo non forma parte dun ciclo natural. Investigacións recentes tamén suxiren que a Antártida se está quentando a case o dobre do ritmo do resto do mundo, superando as predicións feitas polos modelos climáticos.

As implicacións da perda de xeo da Antártida son importantes. O derretimento das capas de xeo antárticas podería contribuír ata un metro (3.3 pés) ao aumento do nivel do mar a finais do século actual. Coa chegada da COP28, o cumio climático da ONU, hai unha necesidade urxente de que os líderes mundiais tomen medidas decisivas para abordar a crise climática e eliminar os combustibles fósiles.

Fonte: Universidade de Leeds, Scientific Advances, World Meteorological Organization