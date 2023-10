Explorando o mundo escondido baixo a capa de xeo da Antártida

By

Os científicos embarcaron nunha extraordinaria procura para desvelar os antigos segredos escondidos baixo a enorme capa de xeo da Antártida. A través de observacións por satélite e radares que penetran o xeo, conseguiron unha valiosa información sobre un mundo oculto que existía hai millóns de anos.

Na vasta extensión da rexión de Wilkes Land da Antártida Oriental, fíxose un descubrimento notable. Descubrironse extensas dorsais e vales, esculpidos por ríos antigos, que ofrecen unha visión dunha paisaxe preglacial. Este notable terreo, que abarca unha área comparable a Bélxica ou o estado de Maryland, data de polo menos 14 millóns de anos, anteriores á conxelación da Antártida hai 34 millóns de anos.

O doutor Stewart Jamieson, profesor de glacioloxía na Universidade de Durham e co-líder do estudo, describe este achado como unha "instantánea do pasado". As características da paisaxe suxiren un clima moito máis cálido durante a antigüidade, que podería parecerse a rexións como a actual Patagonia.

Aínda que o rexistro fósil atopado preto do lugar do estudo proporciona evidencia do pole de palmeiras antigas, a información específica sobre a diversa fauna que habitou este ambiente aínda é limitada.

Debaixo do inmenso xeo de 2.2 a 3 km de espesor, atópase unha misteriosa masa terrestre que segue sendo menos coñecida que a superficie de Marte. Os investigadores propoñen que perforar o xeo para extraer mostras de núcleos de sedimentos pode abrir unha porta para descubrir restos de flora e fauna antigas, proporcionando máis información sobre a evolución da Antártida.

Este estudo innovador utilizou observacións de satélite de última xeración e datos de radar de penetración de xeo recollidos de sobrevoos, revelando unha paisaxe soterrada distintiva que difire dos achados anteriores baixo a superficie xeada da Antártida. Ao longo de millóns de anos, esta paisaxe sufriu unha transformación conformada por diversos procesos xeolóxicos, incluíndo o caudal dos ríos, a actividade tectónica e a glaciación.

A historia da Antártida está entrelazada coa ruptura do supercontinente Gondwana, que comprendía os continentes actuais como África, Australia, América do Sur e o subcontinente indio. A través da tectónica de placas, a Antártida separouse gradualmente destas masas terrestres, quedando illada e dando lugar ás súas características xeolóxicas únicas.

Durante unha fase máis cálida no pasado da Antártida, os ríos atravesaron a paisaxe recentemente exposta, chegando finalmente a unha liña de costa continental formada cando as outras masas terrestres se separaron. A medida que as temperaturas arrefriaban, formáronse pequenos glaciares nos outeiros próximos aos ríos, contribuíndo ao afondamento dos vales a través da erosión glaciar.

O doutor Jamieson explica que a medida que o xeo glacial se expandía, creando un ambiente fríxido entre o xeo e a paisaxe, produciuse a preservación deste antigo terreo. Durante uns asombrosos 34 millóns de anos, a paisaxe permaneceu conxelada no tempo, revelando vislumbres dunha época que xa pasou.

FAQ:

P: Como descubriron os científicos a paisaxe antiga baixo o xeo da Antártida?

R: Os científicos utilizaron observacións por satélite e radares de penetración de xeo para descubrir a paisaxe oculta.

P: Cantos anos ten a paisaxe preglacial descuberta?

R: A paisaxe data de polo menos 14 millóns de anos.

P: Que evidencia suxire un clima máis cálido na antigüidade?

R: O pole de palmeira antiga atopado preto do lugar de estudo indica un clima similar á Patagonia actual.

P: Hai información específica sobre a fauna antiga da rexión?

R: O rexistro fósil é insuficiente para determinar as especies exactas que no seu día habitaron a zona.

P: Que espesor ten o xeo que cobre a paisaxe?

R: Estímase que o xeo ten entre 2.2 e 3 km de espesor.

P: Que poden revelar as mostras de núcleos de sedimentos sobre a flora e a fauna antigas?

R: Perforar o xeo para obter mostras de sedimentos pode proporcionar probas da vida vexetal e animal antiga.

P: Como se foi configurando a paisaxe ao longo do tempo?

R: A paisaxe evolucionou a través de procesos influenciados polos ríos, a tectónica e a glaciación.

P: Cal era a conexión da Antártida co supercontinente Gondwana?

R: A Antártida foi unha vez parte do supercontinente Gondwana, que tamén incluía masas terrestres que agora son África, Australia, América do Sur, o subcontinente indio e a Península Arábiga.

-¿Canto tempo se conserva a paisaxe?

R: A paisaxe probablemente se conservou durante 34 millóns de anos.