A extensión do xeo mariño que rodea a Antártida alcanzou niveis históricos baixos durante o inverno, segundo o Centro Nacional de Datos de Neve e Xeo dos Estados Unidos (NSIDC). Este desenvolvemento suscitou preocupacións entre os científicos sobre os efectos acelerados do cambio climático na rexión polar sur. A diminución da cobertura de xeo mariño pode ter graves consecuencias para animais como os pingüíns, que dependen do xeo para reproducir e criar as súas crías. Ademais, a redución da luz solar reflectida polo xeo branco de volta ao espazo contribúe ao quecemento global.

O 10 de setembro, a extensión do xeo mariño da Antártida alcanzou o seu pico con 16.96 millóns de quilómetros cadrados, o máximo invernal máis baixo desde que comezaron os rexistros por satélite en 1979. Isto supón unha diminución de preto de 1 millón de quilómetros cadrados en comparación co récord de inverno anterior establecido en 1986. NSIDC senior O científico Walt Meier describiu isto como un "ano de récord extremo".

Aínda que o Ártico xa experimentou impactos significativos do cambio climático, co xeo mariño deteriorándose rapidamente na última década, os efectos sobre o xeo mariño antártico foron menos seguros. Non obstante, o recente cambio cara a condicións históricas baixas na rexión suscitaron preocupacións entre os científicos de que o cambio climático poida finalmente manifestarse na Antártida.

Un estudo publicado na revista Communications Earth and Environment a principios deste mes suxeriu que o quecemento das temperaturas dos océanos, alimentado en gran parte polas emisións de gases de efecto invernadoiro causadas polo home, están a contribuír ao descenso dos niveis de xeo mariño desde 2016. Este achado está aliñado coa necesidade de reducir o efecto invernadoiro. emisións de gases para protexer ecosistemas fráxiles e rexións conxeladas do mundo.

Son necesarias máis análises e investigacións para comprender plenamente as implicacións destes niveis de xeo mariño récord na Antártida, pero é vital que se tomen medidas para mitigar o cambio climático e reducir os impactos negativos no planeta.

Fontes:

- Reuters