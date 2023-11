O burato de ozono antártico: descubrindo os complexos factores que afectan a recuperación

O buraco de ozono antártico, unha preocupación importante durante décadas, segue afondándose durante mediados da primavera a pesar das regulacións que prohiben os produtos químicos que agotan o ozono. Aínda que o Protocolo de Montreal de 1987 restrinxiu con éxito o uso de clorofluorocarbonos (CFC) responsables de esgotar a capa de ozono, investigacións recentes suxiren que outros factores poden estar en xogo.

Un novo estudo realizado por investigadores da Universidade de Otago de Nova Zelanda, publicado na revista Nature Communications, revela que a área cuberta polo buraco de ozono antártico non se reduciu significativamente a pesar do descenso dos CFC. Ademais, o centro do burato indica unha diminución dos niveis de ozono co paso do tempo.

Segundo a coautora Annika Seppala, a resposta da atmosfera ás condicións climáticas cambiantes, posiblemente debido ao cambio climático, pode estar influíndo no proceso de recuperación. Estes cambios atmosféricos poden estar enmascarando o progreso realizado a través das reducións de CFC. Aínda que o buraco de ozono abriuse máis tarde en setembro, o que pode indicar unha recuperación, o estudo destaca que en outubro, cando o buraco adoita estar no seu maior nivel, o nivel de ozono na capa estratosférica media diminuíu un 26 por cento entre 2004 e 2022.

A autora principal, Hannah Kessenich, subliña que o Protocolo de Montreal e as reducións de CFC aínda están encamiñadas, pero os resultados do estudo suxiren que os grandes buracos de ozono recentes poden non ser atribuídos unicamente aos CFC. A análise excluíu os datos de 2002 e 2019, cando eventos anómalos, como as rupturas repentinas do vórtice polar, provocaron buratos de ozono significativamente máis pequenos.

Non se pode pasar por alto a influencia dos eventos externos nos niveis de ozono. Investigacións anteriores demostraron que os enormes incendios forestais en Australia en 2020 empeoraron o buraco de ozono nun 10 por cento. Ademais, crese que a erupción do volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai fronte a Tonga en 2022 tivo un impacto nos recentes niveis de ozono.

Aínda que algúns expertos formulan preguntas sobre os resultados do estudo, o que suxire que excluír anos específicos xera preocupacións sobre a selección de datos, a investigación proporciona información importante sobre os complexos e multifacéticos factores que inflúen na recuperación do burato de ozono antártico.

FAQ

P: Como se forma o burato de ozono antártico?

O buraco de ozono antártico fórmase principalmente debido á presenza de produtos químicos que agotan o ozono, como os clorofluorocarbonos (CFC), que se acumulan na atmosfera. Estes produtos químicos descompoñen en presenza da luz solar, liberando átomos de cloro e bromo que destrúen as moléculas de ozono.

P: Cales son os perigos do esgotamento do ozono?

O esgotamento do ozono permite que máis radiación ultravioleta (UV) do sol chegue á superficie terrestre. A exposición á radiación UV excesiva pode provocar varios problemas de saúde, incluíndo cancro de pel, cataratas e danos aos ecosistemas mariños.

P: Aínda se usan CFC na actualidade?

Non, os CFC xa non se usan en aerosois, frigoríficos ou outros produtos de consumo debido á prohibición global imposta polo Protocolo de Montreal de 1987. Desenvolvéronse e implantáronse substitutos alternativos e máis respectuosos co medio ambiente.