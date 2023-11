O burato de ozono antártico segue afondando, a pesar da redución dos produtos químicos

Novas investigacións indican que o buraco na capa de ozono antártica foise expandindo a mediados da primavera durante as últimas dúas décadas, a pesar da prohibición mundial dos clorofluorocarbonos (CFC), produtos químicos que esgotan o escudo da Terra contra a radiación solar nociva. A capa de ozono, situada entre 11 e 40 quilómetros sobre a superficie terrestre, xoga un papel crucial na filtración de gran parte da radiación ultravioleta do Sol, que pode provocar cancro de pel e cataratas.

O Protocolo de Montreal de 1987, que eliminou con éxito o uso de CFC en aerosois e refrixeradores, tiña como obxectivo pechar o buraco de ozono e restaurar os seus niveis aos de 1980. Unha recente avaliación apoiada pola ONU proxectaba que a capa de ozono antártica podería restaurarse ao redor de 2066. , con recuperación no Ártico prevista para 2045 e no resto do mundo dentro de dúas décadas.

Non obstante, a pesar da redución dos CFC, investigadores da Universidade de Otago de Nova Zelanda descubriron a través dun estudo da revista Nature Communications que a área cuberta polo buraco de ozono antártico non diminuíu significativamente. De feito, co paso do tempo houbo un descenso dos niveis de ozono no centro do burato.

A autora principal do estudo, Hannah Kessenich, subliñou que o Protocolo de Montreal e os esforzos de redución de CFC aínda están a progresar. Non obstante, os descubrimentos suxiren que outros factores, potencialmente relacionados co cambio climático, poden estar impedindo a recuperación da capa de ozono.

FAQ

Por que é importante a capa de ozono?

A capa de ozono filtra a radiación ultravioleta do Sol, que pode causar cancro de pel e cataratas.

Que produtos químicos contribuíron ao esgotamento da capa de ozono?

Descubriuse que os clorofluorocarbonos (CFC), que antes eran amplamente utilizados en aerosois e frigoríficos, estaban a reducir os niveis de ozono.

A prohibición dos CFC foi efectiva para pechar o buraco de ozono?

A prohibición dos CFC baixo o Protocolo de Montreal de 1987 conseguiu reducir o seu uso e eliminalos dos aerosois e dos frigoríficos. Non obstante, o buraco de ozono antártico non mostrou unha redución significativa.

Que factores poden estar impedindo a recuperación da capa de ozono?

Aínda que a redución dos CFC é un paso importante, outros cambios atmosféricos, potencialmente relacionados co cambio climático, poderían estar enmascarando ou contrarrestando a recuperación da capa de ozono.

Que impacto teñen estes descubrimentos na cooperación ambiental internacional?

Estes resultados destacan a necesidade de continuar os esforzos para abordar o esgotamento do ozono e a importancia de considerar os posibles impactos do cambio climático. Destacan a complexidade dos retos ambientais e a necesidade continua de cooperación e investigación internacional.