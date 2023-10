Unha vista inesquecible: eclipse solar anular sobre América do Norte

A recente eclipse solar anular do 14 de outubro de 2023 proporcionou un espectáculo impresionante para os observadores do ceo na Terra. O Observatorio da Terra da NASA captou unha cativante vista satelital do evento, destacando a sombra proxectada sobre América do Norte mentres a Lúa cubría parcialmente o Sol.

Unha eclipse anular prodúcese cando a Lúa pasa por diante do Sol, pero a súa distancia da Terra impide que este cubra completamente o Sol. Durante este evento, a Lúa está á súa distancia máis afastada da Terra ou preto da súa, coñecida como apoxeo. Isto fai que a Lúa pareza máis pequena no ceo e permite que os bordos do Sol permanezan visibles, creando un sorprendente anel vermello-laranxa chamado "anel de lume".

A eclipse anular comezou en Oregón aproximadamente ás 9:13 horas e continuou por Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Novo México, Texas e o Golfo de México. Non obstante, a NASA destaca que un eclipse solar total será visible desde Texas ata Maine o 8 de abril de 2024, proporcionando un fenómeno celeste aínda máis significativo para os observadores do ceo.

A impresionante imaxe do eclipse solar foi captada pola cámara de imaxes EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) da NASA a bordo do Observatorio do Clima do Espazo Profundo. O Observatorio do Clima do Espazo Profundo é un esforzo de colaboración entre a NASA, a Administración Nacional Oceánica e Atmosférica (NOAA) e a Forza Aérea dos Estados Unidos.

Presenciar unha eclipse solar é un acontecemento notable que nos lembra os extraordinarios acontecementos celestes que suceden ao noso redor. Esta vista satelital da eclipse solar anular sobre América do Norte ofrece unha visión da beleza e grandeza do noso universo.

– Crédito da imaxe: Observatorio da Terra da NASA