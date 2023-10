Espectacular eclipse solar anular que terá lugar este sábado

Os observadores das estrelas e os astrónomos teñen un deleite este sábado, xa que está previsto que se produza unha eclipse solar anular. Este fenómeno cósmico será visible en partes de EE. UU., México, América do Sur e América Central, sendo os EE. Unha eclipse anular ocorre cando a Lúa pasa entre a Terra e o Sol, bloqueando a maior parte da luz solar, pero non toda. Isto crea un fino anel, ou anel, de luz, o que fai que o evento sexa chamado eclipse anular. A diferenza dunha eclipse solar total, que permite aos observadores ver a Coroa, unha eclipse solar anular é máis rara e ofrece unha experiencia visual única.

O camiño da eclipse do 14 de outubro abarcará unha zona ampla, presentando diferentes oportunidades de visualización dependendo da túa localización. Aqueles que se atopen no camiño da anularidade presenciarán o efecto "anel de lume" completo, mentres que as rexións próximas experimentarán unha eclipse parcial. É fundamental planificar con antelación e atopar un lugar de visualización axeitado lonxe das luces da cidade e dos edificios altos para ter unha visión clara do ceo durante a eclipse.

É importante ter en conta que mirar directamente ao Sol, mesmo durante unha eclipse, pode causar graves danos oculares ou cegueira. Para ver con seguridade a eclipse solar anular, débese utilizar equipos de protección como lentes de eclipse homologados ou un proxector estenopeico. Tamén se aconsella asistir a eventos públicos organizados por clubs e organizacións de astronomía, garantindo unha experiencia segura e agradable para todos.

Fontes:

– A doutora Nicola Fox, administradora asociada da Dirección de Misións Científicas da NASA

– Nasa