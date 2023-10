O novo estudo desafía a comprensión do papel da meteorización das rochas naturais no ciclo do carbono

By

Un estudo recente realizado pola Universidade de Oxford desafiou a crenza predominante de que a meteorización natural das rochas actúa como un sumidoiro de dióxido de carbono (CO2). A investigación suxire que a meteorización das rochas pode realmente servir como unha fonte importante de CO2, comparable ás emisións volcánicas.

No ciclo xeolóxico do carbono, as rochas conteñen unha cantidade substancial de carbono en forma de restos vexetais e animais antigos. Estas rochas poden absorber CO2 a través da meteorización química, compensando as continuas emisións dos volcáns e xogando un papel vital na regulación da temperatura terrestre.

O estudo cuantificou un proceso adicional polo cal as rochas liberan CO2 á atmosfera. Este proceso prodúcese cando as rochas que antes se formaron nos antigos fondos mariños e enterradas con carbono orgánico rexurden, expoñendo o carbono ao osíxeno e á auga, o que provoca a liberación de CO2. Isto desafía a comprensión anterior de que as rochas meteorolóxicas son só un sumidoiro de CO2.

Medir a liberación de CO2 do carbono orgánico nas rochas foi un reto. Non obstante, os investigadores deste estudo utilizaron un elemento trazador, o renio, liberado na auga cando o carbono orgánico das rochas reacciona co osíxeno. Medindo os niveis de renio na auga dos ríos, puideron cuantificar a liberación de CO2.

O estudo descubriu que as áreas con emisión concentrada de CO2 localizáronse principalmente en cordilleiras con altas taxas de elevación, onde se expuxeron rochas sedimentarias. A emisión global de CO2 pola meteorización das rochas estimouse en 68 megatones de carbono anuais, comparables ás emisións de CO2 dos volcáns.

Aínda que as emisións de CO2 derivadas da meteorización das rochas son relativamente menores en comparación coas emisións xeradas polo ser humano, comprender estes procesos naturais é esencial para prever e xestionar con precisión o orzamento de carbono. As investigacións futuras centraranse en como o cambio climático inducido polo home e as alteracións da erosión poden agravar a liberación natural de CO2 pola meteorización das rochas.

Fontes:

– Estudo da Universidade de Oxford: Nature journal

– Departamento de Ciencias da Terra, Universidade de Oxford

– Proxecto de investigación ROC-CO2