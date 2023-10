By

Un recente estudo innovador dirixido pola Universidade de Durham revelou unha antiga paisaxe formada por un río escondida debaixo da vasta capa de xeo da Antártida Oriental. Ao aproveitar os datos de satélites e as técnicas de ecos de radio, os investigadores afondaron no pasado da Antártida, arroxando luz sobre a historia da capa de xeo e a súa resposta ao cambio climático.

Abranguendo unha extensa área de 32,000 quilómetros cadrados, esta paisaxe recentemente descuberta ofrece unha visión dunha época na que os ríos moldearon a rexión hai máis de 14 millóns de anos. Sorprendentemente, é anterior á formación inicial do xeo da Antártida Oriental en aproximadamente 34 millóns de anos. A paisaxe está formada por vales e dorsais de tamaño comparable aos que se atopan no norte de Gales, Reino Unido, o que suxire longos períodos de estabilidade da temperatura na zona estudada, xa que permaneceu en gran parte intacta polo xeo invadido.

O profesor Stewart Jamieson, o autor principal do estudo, subliña o papel fundamental desta paisaxe oculta na regulación do fluxo de xeo e na resposta ao cambio climático. Compara a misteriosa terra debaixo da capa de xeo da Antártida Oriental coa superficie de Marte en termos do noso coñecemento limitado.

Este importante descubrimento ten implicacións para a ciencia climática xa que revela que a pesar do retroceso da capa de xeo durante os períodos máis cálidos, esta rexión en particular mantívose notablemente estable. Este coñecemento é fundamental para predecir como pode reaccionar a capa de xeo ao quecemento do clima actual e futuro.

O profesor Neil Ross da Universidade de Newcastle, coautor do estudo, describe o achado como "oculto á vista" durante moitos anos. Ofrece información valiosa sobre a historia inicial e a longo prazo da capa de xeo da Antártida Oriental, así como a súa resposta potencial aos cambios climáticos futuros.

Este avance baséase nos traballos anteriores do mesmo equipo de investigación e colaboradores, que descubriron cadeas montañosas ocultas, sistemas de canóns e lagos baixo o xeo antártico. Subliña o papel crucial que desempeñan as imaxes de satélite e os ecos de radio na revelación destas paisaxes subxeo.

De xeito crucial, este descubrimento insinúa a posibilidade de que haxa máis paisaxes por descubrir que se esconden baixo a capa de xeo da Antártida Oriental. O profesor Jamieson confirma que a exploración en curso deste terreo oculto está en marcha para cubrir as lagoas nas enquisas e afondar na nosa comprensión de como a capa de xeo e a súa paisaxe subxacente evolucionaron ao longo do tempo.

Organizacións como o Consello de Investigación do Medio Ambiente Natural (NERC) do Reino Unido de Investigación e Innovación, a Fundación Nacional de Ciencia dos Estados Unidos (NSF) e a NASA xogaron un papel fundamental no apoio deste estudo, proporcionando o financiamento necesario para a recollida de datos e a investigación.

Os achados das profundidades da Antártida continúan desbloqueando a historia climática da Terra, ofrecendo información valiosa sobre os seus desafíos pasados ​​e futuros. Os antigos ríos que antes fluían debaixo do xeo guíennos para comprender e abordar un mundo cambiante.

FAQ

Que revelou o estudo da Universidade de Durham sobre a Antártida?

O estudo dirixido pola Universidade de Durham descubriu unha antiga paisaxe formada por un río escondida debaixo da capa de xeo da Antártida Oriental. A paisaxe, que abarca unha área de 32,000 quilómetros cadrados, suxire que os ríos formaron a rexión hai máis de 14 millóns de anos, antes da formación inicial da capa de xeo aproximadamente 34 millóns de anos.

Que significa este descubrimento para a ciencia do clima?

O descubrimento da antiga paisaxe subglacial na Antártida ofrece información sobre a estabilidade pasada da rexión a pesar do retroceso da capa de xeo durante os períodos máis cálidos. Este coñecemento é crucial para predecir como a capa de xeo pode responder ao quecemento climático actual e futuro.

Cal é o significado desta paisaxe escondida baixo a capa de xeo da Antártida Oriental?

A paisaxe oculta xoga un papel fundamental na regulación do fluxo de xeo e na comprensión da resposta da capa de xeo ao cambio climático. Ofrece información valiosa sobre a historia inicial e a longo prazo da capa de xeo da Antártida Oriental e a súa resposta potencial aos cambios climáticos futuros.

Como se levou a cabo o estudo?

O estudo utilizou datos de satélite e técnicas de ecos de radio para analizar a paisaxe escondida baixo a capa de xeo da Antártida Oriental. Isto permitiu aos investigadores descubrir a antiga paisaxe formada polos ríos e obter información sobre as paisaxes subglaciares da Antártida.