Descubrimento de precursores de células cerebrais antigas en animais simples

Investigadores de España e Alemaña fixeron un descubrimento fascinante en animais sinxelos chamados placozoos, o que suxire que os bloques de construción das nosas células cerebrais puideron orixinarse hai miles de millóns de anos. Os placozoos, criaturas diminutas que semellan un gran de area, son organismos primitivos que consisten en varios tipos de células e non teñen órganos. Vivían nas augas cálidas dos mares hai uns 800 millóns de anos, onde se alimentaban de microbios e algas.

Os investigadores, dirixidos polo biólogo celular Sebastián Najle do Centro de Regulación Xenómica, atoparon células especializadas en placozoos que presentan semellanzas notables coas neuronas que se atopan en organismos máis complexos. Estas células, coñecidas como células peptidérxicas, liberan sinais peptídicos para coordinar o comportamento dos placozoos, do mesmo xeito que as neuronas noutros animais. Aínda que as células placozoarias non son neuronas totalmente desenvolvidas, serven como un importante paso evolutivo.

Mediante análise xenética e cribado microscópico, o equipo identificou 14 tipos diferentes de células peptídicas en placozoos. As células comparten algúns dos mesmos xenes que as nosas propias neuronas, pero carecen de certos compoñentes especializados necesarios para recibir e xerar sinais eléctricos. Pola contra, usan proteínas receptoras chamadas GPCR para recibir mensaxes químicas, que son comúns en varios tipos de células animais.

Curiosamente, estas células liberadoras de péptidos están moi conservadas nos placozoos, pero ausentes noutros primeiros animais como as esponxas e as gelatinas de peite. Isto suxire que a evolución das células secretoras de péptidos é anterior ao desenvolvemento doutras células similares a neuronas. Os investigadores tamén formulan preguntas interesantes sobre as orixes evolutivas das neuronas. As neuronas evolucionaron unha vez e logo diverxeron, ou evolucionaron varias veces en paralelo?

Comprender como evolucionan e cambian as células ao longo do tempo é fundamental para desvelar a historia da evolución da vida. Os placozoos, xunto con outros animais modelo non tradicionais como os ctenóforos e as esponxas, gardan segredos fascinantes que os científicos só comezan a descubrir.

Fonte: Cell