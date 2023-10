Os microbios que sobreviven dos minerais poderían ter pistas sobre a historia da Terra

By

Os científicos fixeron un descubrimento fascinante sobre antigos microorganismos chamados metanóxenos que poderían arroxar luz sobre a historia da Terra. Os metanóxenos son organismos únicos que non usan a luz solar para obter enerxía e son sensibles ao osíxeno. Obteñen a súa enerxía rompendo rochas e minerais do seu medio, producindo metano no proceso.

A redución do metano e o aumento do osíxeno na atmosfera terrestre hai uns 2.4 millóns de anos desconcertaron aos científicos durante anos. O coautor do estudo, Eric Boyd, explica que isto coincidiu cunha diminución das poboacións de metanóxeno. Unha teoría suxire que os metanóxenos enfrontáronse a unha maior competencia polos recursos doutros organismos, o que fixo que o seu número diminuíse. Outra teoría propón que os cambios nos patróns volcánicos levaron a unha diminución do níquel dispoñible, que é esencial para que os metanógenos sobrevivan.

Non obstante, a recente investigación descubriu que os metanóxenos dependentes do níquel poden sobrevivir con cantidades de níquel moito máis baixas do que se cría anteriormente. Estes microorganismos teñen a capacidade de almacenar e acumular níquel dentro de si mesmos, o que permite a súa supervivencia incluso en ambientes onde o níquel é escaso.

Para comprender este proceso, o equipo de Boyd cultivou metanóxenos en cantidades variables de níquel e observou a súa resposta. Ao medir a cantidade de metano producida, estimaron as taxas de crecemento e supervivencia dos metanóxenos. Usando técnicas espectroscópicas, puideron determinar a cantidade de níquel almacenado nas células.

As implicacións deste estudo van máis aló do ámbito científico. Boyd cre que unha comprensión máis profunda deste proceso de biominería podería levar ao desenvolvemento de tecnoloxías mineiras con menor impacto ambiental. Destaca tres aspectos fundamentais da investigación: o descubrimento de que as células poden obter níquel dos minerais, a capacidade dos metanóxenos para prosperar con baixas concentracións de níquel e a súa capacidade para acumulalo para o seu uso futuro.

Esta investigación non só proporciona información sobre como se orixinou a vida na Terra, senón que tamén ofrece pistas sobre a creación dun ambiente habitable para outras formas de vida. Ao desvelar os misterios da supervivencia do metanóxeno, os científicos están un paso máis preto de comprender a historia antiga do noso planeta.

