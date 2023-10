O novo descubrimento xeolóxico en Marte indica o potencial para a vida antiga

By

Investigadores do Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, Arizona, fixeron un descubrimento innovador en Marte que podería ter profundas implicacións para a nosa comprensión da historia do planeta e da posibilidade de vida microbiana antiga. Nunha publicación recente en Scientific Reports, o equipo anunciou a identificación dun antigo lago de barro nunha rexión coñecida como Hydraotes Chaos. Este lago de barro, formado por descargas procedentes da estratigrafía de lodos cargadas de gas, remóntase a case 4 millóns de anos ata unha época na que Marte probablemente era habitable.

A importancia deste achado reside no feito de que os lagos de barro, como os seus homólogos na Terra, teñen o potencial de preservar vestixios de vida antiga nos seus sedimentos. A acumulación de sedimentos lamacentos no fondo do lago proporciona un ambiente ideal para a preservación de biomoléculas asociadas á vida microbiana. Os sedimentos de Hydraotes Chaos, que se pensa que se orixinaron a partir de acuíferos e antigas canles de inundación, poden conter un tesouro de evidencias da vida marciana pasada ou presente.

O complexo terreo en Hydraotes Chaos foi moldeado polo colapso da superficie máis seca sobre os acuíferos, dando como resultado a paisaxe caótica que vemos hoxe. A presenza de antigas canles de inundación, que os científicos cren que antes transportaban auga dun océano agora desaparecido nas terras baixas do norte, engade aínda máis a intriga desta rexión. Esta complexa historia xeolóxica crea un ambiente único para o estudo dos acuíferos marcianos e a exploración de potenciais biomarcadores.

De cara ao futuro, a NASA está a considerar Hydraotes Chaos como un posible lugar de aterraxe para futuras misións a Marte destinadas a buscar evidencias de sinaturas biolóxicas, en concreto de lípidos. A resiliencia dos lípidos convérteos nun obxectivo atractivo para a exploración, xa que poderían soportar miles de millóns de anos en Marte. Os sedimentos deixados polo antigo lago de barro teñen unha inmensa promesa e merecen unha consideración prioritaria para futuras misións que buscan detectar biosinaturas.

A medida que a nosa comprensión do pasado xeolóxico de Marte segue evolucionando, descubrimentos como o antigo lago de barro en Hydraotes Chaos achéganos un paso máis para descubrir os segredos do Planeta Vermello e descubrir a posibilidade de vida microbiana antiga máis aló do noso propio planeta.

FAQ

Que é un lago de barro? Un lago de barro é un tipo de lago caracterizado pola acumulación de sedimentos lamacentos no fondo do lago. Por que os lagos de barro son importantes para a busca de vida antiga en Marte? Os lagos de barro, como os seus homólogos na Terra, teñen o potencial de preservar vestixios de vida antiga nos seus sedimentos. A acumulación de barro proporciona un ambiente ideal para a conservación de biomoléculas asociadas á vida microbiana. Por que Hydraotes Chaos é unha rexión importante de Marte? Hydraotes Chaos é unha rexión de terreo complexo en Marte que foi moldeada polo colapso da superficie sobre os acuíferos. Tamén contén antigas canles de inundación que antes transportaban auga dun antigo océano nas terras baixas do norte. Esta historia xeolóxica única ofrece unha fiestra ao pasado de Marte e ao potencial da vida marciana antiga. Que son as biosinaturas? As biosinaturas son características ou substancias que proporcionan evidencia da vida pasada ou presente. No contexto de Marte, as biosinaturas poderían incluír biomoléculas ou outros indicadores de actividade microbiana. Que está considerando a NASA en relación co Hydraotes Chaos? A NASA está considerando a Hydraotes Chaos como un posible lugar de aterraxe para futuras misións a Marte destinadas a buscar evidencias de sinaturas biolóxicas, especialmente lípidos. Os lípidos son biomoléculas altamente resistentes que puideron soportar miles de millóns de anos en Marte.