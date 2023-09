Científicos descobren estruturas de madeira de case medio millón de anos en África

By

Un estudo recente publicado na revista Nature revela o descubrimento de estruturas de madeira de case medio millón de anos en África. Este achado retrotrae significativamente o rexistro histórico da madeira estrutural, xa que anteriormente os exemplos máis antigos eran plataformas de 9,000 anos na beira dun lago británico.

Os troncos foron desenterrados preto das cataratas de Kalambo en Zambia por un equipo internacional de científicos. Descubriuse que estes troncos tiñan muescas e afilados, o que suxire unha artesanía humana intencionada. Este é un achado significativo, xa que os produtos de madeira antigos son extremadamente raros debido á degradación do material orgánico co paso do tempo.

Os investigadores cren que os primeiros humanos en África estaban a usar madeira para creacións máis ambiciosas, como plataformas ou pasarelas, ademais de ferramentas como lanzas e paus para cavar. Non obstante, aínda se descoñece o propósito exacto destas estruturas de madeira.

A idade dos artefactos de madeira determinouse mediante novas técnicas de datación que miden a enerxía atrapada nos grans de cuarzo. Os investigadores descubriron que os obxectos databan de tres idades distintas: hai 487,000 anos, hai 390,000 e hai 324,000 anos. Estes achados suxiren que a xente viviu á beira do río durante miles de xeracións ou volveu a el periodicamente.

O descubrimento destas antigas estruturas de madeira proporciona información valiosa sobre as habilidades e capacidades dos nosos primeiros antepasados. A artesanía intencionada demostrada ao dar forma aos troncos con machados e ferramentas de raspado destaca a sofisticación das súas habilidades para traballar a madeira.

Ao preservar estes artefactos a través de fotografías de alta resolución, os científicos puideron estudar e interpretar os métodos de artesanía empregados polos nosos primeiros antepasados. Este descubrimento non só amplía o noso coñecemento da historia humana senón que tamén fai fincapé na importancia de documentar e preservar artefactos antigos para futuras investigacións.

