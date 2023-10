Revelando o pasado oculto da Antártida: unha ollada ao mundo perdido

By

A Antártida, tradicionalmente coñecida polo seu deserto xeado, revelou un segredo abraiante do seu antigo pasado. Científicos que utilizaron observacións por satélite e radares de penetración de xeo descubriron unha paisaxe inédita escondida baixo a superficie xeada do continente. Crese que esta vasta extensión prosperou no seu día con bosques e ríos, o que indica que a Antártida foi unha vez un ecosistema vibrante e biodiverso.

A paisaxe recén descuberta esténdese pola rexión de Wilkes Land da Antártida Oriental, que se atopa xunto ao Océano Índico. Comparable en tamaño a Bélxica ou o estado estadounidense de Maryland, este mundo oculto ofrece información crucial sobre a historia xeolóxica do continente. Segundo os investigadores, estas formacións orixináronse hai polo menos 14 millóns de anos, unha época na que a Antártida comezou a súa transición cara a un reino xeado. Algúns especulan que estas características poderían datarse aínda máis, posiblemente ata 34 millóns de anos.

A revelación deste mundo perdido pon en foco unha pregunta fundamental: como se transformou a Antártida dun hábitat florecente no deserto xeado que hoxe asistimos? Ao estudar os restos de ríos e vales enterrados baixo o xeo, os científicos poden recompoñer unha liña de tempo dos cambios ambientais. Os descubrimentos abren as portas para comprender o impacto da glaciación e descubrir a intrincada relación entre o cambio climático e a biodiversidade.

A medida que continúan as investigacións para explorar esta paisaxe nova, os investigadores anticipan o descubrimento de máis evidencias fosilizadas, que arroxan luz sobre a flora e a fauna que antes dominaron este continente xeado. Ao examinar a rica historia xeolóxica oculta na Antártida, os científicos pretenden obter coñecementos cruciales sobre o pasado, o presente e o futuro do noso planeta.

FAQs

1. Como descubriron os científicos a paisaxe escondida debaixo da Antártida?

Os científicos utilizaron observacións por satélite e radares de penetración de xeo para detectar a paisaxe soterrada baixo a capa de xeo da Antártida.

2. Que indica a paisaxe nova sobre o pasado da Antártida?

A paisaxe, chea de vales e dorsais formadas por ríos antigos, suxire que a Antártida albergaba un ecosistema florecente con ríos e bosques hai millóns de anos.

3. Cando comezou a formarse esta paisaxe?

Estímase que a paisaxe orixinouse hai 14 millóns de anos, durante a transición da Antártida ao seu estado xeado. Non obstante, algúns investigadores especulan que pode datarse aínda máis atrás, ata 34 millóns de anos.

4. Que revela este descubrimento sobre o cambio climático e a biodiversidade?

Ao estudar os restos preservados de ríos e vales, os científicos poden determinar o impacto da glaciación e obter información sobre a relación entre o cambio climático e a biodiversidade.

5. Que esperan atopar os científicos a continuación?

Coas investigacións en curso, os científicos prevén descubrir máis evidencias fosilizadas na Antártida, proporcionando máis información sobre a flora e a fauna antigas que habitaban no continente.