O descubrimento das primeiras pegadas aviarias arroxa luz sobre a migración antiga

Un descubrimento innovador de 27 pegadas de aves na costa sur de Australia proporcionou información valiosa sobre a evolución temprana das aves e os posibles patróns migratorios. Datas do Cretácico Inferior, cando Australia aínda estaba conectada á Antártida, estas pegadas son algunhas das pegadas de aves máis antigas e identificadas definitivamente no hemisferio sur, que se estima que teñen entre 120 e 128 millóns de anos.

A diferenza de moitas pistas de aves e fósiles deste período, que se atopan predominantemente no hemisferio norte, especialmente en Asia, este descubrimento revela unha variedade diversa de especies de aves no hemisferio sur preto do polo sur hai millóns de anos. Este achado desafía as suposicións anteriores e amplía a nosa comprensión da distribución temprana das aves.

As pegadas, que varían en tamaño de 7 a 14 centímetros (2.75 a 5.5 polgadas) de ancho, foron descubertas na Formación Wonthaggi nas proximidades de Melbourne. Esta formación xeolóxica marca a separación de Australia da Antártida hai uns 100 millóns de anos. Nese momento, o ambiente polar consistía nun val de rift con ríos trenzados, experimentando temperaturas xeadas e meses de escuridade durante os invernos polares.

A presenza destas pistas de aves en múltiples niveis estratigráficos suxire a aparición recorrente de varias especies de aves, indicando potencialmente a formación estacional durante os veráns polares. É verosímil que estas pegadas se deixasen por unha ruta migratoria, xa que as aves atravesaban a comarca.

A natureza delicada dos ósos das aves e a natureza lixeira das propias aves fan que a súa preservación no rexistro fósil sexa incriblemente rara. Por iso, o descubrimento destas pistas ofrece unha oportunidade excepcional para estudar e coñecer máis sobre a avifauna do pasado.

Este notable achado segue a un descubrimento anterior en 2013, onde se atoparon dous rastros de aves de 105 millóns de anos na Formación Eumeralla de Australia, o que consolida a posición de Australia como fonte importante de evidencias de fósiles aviares tempranos.

Aínda que a pandemia de COVID-19 requiriu un atraso na análise das pegadas, o autor principal, Anthony Martin, uniu forzas con outros expertos en paleontoloxía e xeoloxía para estudar e interpretar meticulosamente as pegadas.

Grazas a científicos pioneiros como Martin e os seus colegas, seguimos descubrindo pistas vitais sobre o mundo antigo e adquirindo unha comprensión máis profunda da evolución e do comportamento temperán das especies aviares. Este descubrimento engade outro capítulo á nosa historia en curso da evolución das aves.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Cantos anos teñen as pegadas de aves descubertas no sur de Australia?

As pegadas de aves atopadas na costa sur de Australia remóntanse ao período Cretácico Inferior, que se estima entre 120 e 128 millóns de anos.

2. Por que é significativo este descubrimento?

Este descubrimento é significativo porque proporciona información valiosa sobre a evolución temprana das aves e o comportamento migratorio. Desafía as suposicións anteriores sobre a distribución das aves durante o Cretácico Inferior e amplía a nosa comprensión das especies de aves no hemisferio sur.

3. Onde se descubriron as pegadas?

As pegadas atopáronse na Formación Wonthaggi ao sur de Melbourne, Australia. Esta formación xeolóxica marca a separación de Australia da Antártida hai aproximadamente 100 millóns de anos.

4. Que revelan as pegadas sobre o comportamento migratorio?

A presenza destas pegadas en múltiples niveis estratigráficos suxire unha aparición recorrente de aves, indicando potencialmente a formación estacional durante os veráns polares. Isto suxire que as aves puideron utilizar a zona como ruta migratoria.

5. Por que son raros os fósiles de aves?

Os fósiles de aves son raros debido á natureza delicada dos ósos das aves e á estrutura lixeira das propias aves. A preservación dos seus restos no rexistro fósil é rara, polo que o descubrimento destas pegadas é especialmente valioso para o estudo científico.