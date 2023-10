A eclipse solar anular captada dende a Estación Espacial Internacional

O astronauta da NASA Jasmin Moghbeli, a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS), documentou recentemente unha eclipse solar anular. Unha eclipse anular ocorre cando a Lúa non oculta completamente o Sol, deixando un anel visible coñecido como anel. Isto proporciona aos científicos unha rara oportunidade de estudar a coroa do Sol.

Durante a eclipse, Moghbeli capturou unha fotografía da Lúa que pasaba por diante do Sol, proxectando a súa sombra, ou umbra, e escurecendo parcialmente unha parte da superficie terrestre. A imaxe foi tomada cando a ISS se elevaba 260 millas por riba da fronteira entre Estados Unidos e Canadá e apuntaba cara ao sur, cara a Texas.

Moghbeli chegou á ISS o 27 de agosto como parte da misión Crew-7, xunto con outros astronautas da Axencia Espacial Europea (ESA), a Axencia de Exploración Aeroespacial de Xapón (JAXA) e Roscosmos. Capturou o eclipse usando un conxunto único de desafíos específicos para fotografar fenómenos celestes desde a ISS.

A ISS orbita a Terra a gran velocidade, o que require cálculos precisos e tempo para capturar eventos como eclipses solares con precisión. Estes tecnicismos destacan a importancia da documentación científica do espazo, o que permite aos investigadores estudar e comprender as complexidades dos acontecementos celestes.

En xeral, a fotografía de Moghbeli ofrece unha visión notable da eclipse solar anular, mostrando a beleza e o significado científico de observar fenómenos celestes desde o punto de vista da Estación Espacial Internacional.

Fontes:

– Estación Espacial Internacional (ISS): unha nave espacial en órbita arredor da Terra que serve como laboratorio de investigación e porto espacial para a colaboración internacional na exploración espacial.

– NASA: axencia independente do Goberno Federal dos Estados Unidos responsable do programa espacial civil e da investigación aeroespacial.

– Eclipse solar anular: Eclipse solar onde a Lúa non cobre completamente o Sol, deixando un anel luminoso chamado anel.

– A astronauta da NASA Jasmin Moghbeli: un astronauta que capturou a eclipse solar anular desde a ISS.

– ESA (Axencia Espacial Europea): Organización intergubernamental centrada na exploración e estudo do espazo.

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency): A axencia xaponesa responsable das actividades aeroespaciais, incluíndo lanzamentos de satélites e misións avanzadas.

– Roscosmos: a axencia gobernamental rusa responsable das actividades espaciais, incluíndo o desenvolvemento e operación de naves espaciais e estacións espaciais.

