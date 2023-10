Anticorpos amplamente neutralizantes (bnAbs) e o seu papel na infección polo VIH-1

Resumo: os anticorpos amplamente neutralizantes (bnAb) son un tipo de anticorpos que poden neutralizar diversos illados de VIH-1. Comprender como interactúan estes anticorpos coa variabilidade das súas dianas antixénicas entre illados virais é fundamental. Os investigadores utilizaron espectrometría de masas de intercambio hidróxeno/deuterio (HDX-MS) e medicións cuantitativas da cinética de unión de anticorpos para estudar a variación estrutural e antixénica no ápice V1/V2 da glicoproteína da envoltura do VIH-1. Descubriron que a ordenación estrutural nesta rexión afecta ás taxas de asociación e afinidades de bnAb. Ademais, as reconstrucións crio-EM de bnAbs unidos a glicoproteínas de envoltura diverxentes revelaron diferentes graos de dinámica estrutural. Os experimentos con HDX-MS demostraron que os bnAb tiñan unha pegada de unión moi enfocada no ápice do trímero, evitando cambios alostéricos no resto da estrutura. Estes achados demostran que a dinámica estrutural xoga un papel na antixenicidade, e os bnAb logran a súa ampla reactividad cruzada uníndose dun xeito moi enfocado e superando as propiedades variables que se atopan nas glicoproteínas de envoltura de diversos illados.

Introdución: a glicoproteína da envoltura do VIH-1 (Env) é a diana dos anticorpos neutralizantes e experimenta unha rápida evolución. A variación estrutural de Env inflúe nas súas interaccións cos principais motores de aptitude e replicación viral, o que orixina trazos fenotípicos como a sensibilidade á neutralización e a infecciosidade. Estudos recentes informaron de estruturas de alta resolución do trimer Env, pero estas representan ideais estáticos e non captan a natureza dinámica de Env. Comprender como os bnAb logran unha ampla reactividad cruzada require identificar características conservadas e comprender como se enfrontan a contextos variables.

Métodos e resultados: os investigadores utilizaron HDX-MS para investigar as diferenzas estruturais e dinámicas locais nun panel de trímeros de Env do VIH-1 nativos. Atoparon unha variación significativa na ordenación estrutural e na estabilidade nas rexións dirixidas aos bnAbs. Examinando un panel máis grande de illados diversos, observaron unha variación dramática na dinámica dos epítopos no ápice do trímero V1/V2. A análise da cinética de unión do bnAb dirixido ao ápice, PGT145, mostrou unha correlación inversa entre as taxas de asociación e a dinámica do epítopo.

Para comprender como a PGT145 se enfronta á variación estrutural e dinámica, os investigadores realizaron HDX-MS diferencial e obtiveron estruturas crio-EM de PGT145 unidas a trímeros Env de dous illados de VIH-1. Descubriron que PGT145 tiña unha pegada de unión moi enfocada no ápice do trímero, sen que se observasen cambios alostéricos no resto da estrutura. O estudo tamén revelou a coordinación dos glicanos conservados no ápice de Env por residuos de anticorpos que sofren hipermutación somática.

Conclusión: o estudo destaca a importancia da dinámica estrutural na antixenicidade e a capacidade dos bnAb para acadar unha ampla reactividad cruzada. Ao unirse dun xeito altamente enfocado, os bnAb evitan as propiedades variables que se atopan nas glicoproteínas de envoltura de diversos illados. Comprender a interacción entre bnAbs e a variabilidade Env é fundamental para o desenvolvemento de vacinas e intervencións terapéuticas eficaces contra o VIH-1.

