Nova rede química para estudar as atmosferas de exoplanetas

Desenvolvemos unha rede química nova e mellorada para estudar a química de desequilibrio das atmosferas exoplanetas cálidas e quentes. Esta rede baséase en redes de combustión moi validadas e de última xeración, que proporcionan predicións máis fiables para unha ampla gama de condicións.

A nosa nova rede química está deseñada para traballar en condicións de entre 500 e 2500 K, e presións que oscilan entre 100 e 10^-6 bar. Para validar a rede, comparamos as súas predicións coas doutras sete redes, cubrindo diversas condicións experimentais.

Para avaliar o impacto da nosa nova rede nos estudos atmosféricos de exoplanetas, xeramos perfís de abundancia de varios exoplanetas, incluíndo GJ 436 b, GJ 1214 b, HD 189733 b e HD 209458 b. Usamos o modelo cinético 1D FRECKLL e calculamos os espectros de transmisión correspondentes usando TauREx 3.1.

Comparando os perfís de abundancia e os espectros obtidos coa nosa nova rede química cos da nosa rede anterior, descubrimos que a nosa nova rede é máis precisa para as condicións experimentais probadas. En concreto, a actualización na química do nitróxeno ten un impacto significativo nos perfís de abundancia, especialmente para o HCN, con diferenzas de ata catro ordes de magnitude. Os perfís de CO2 tamén se ven afectados notablemente, o que leva a cambios importantes no espectro de transmisión de GJ 436 b.

Estes efectos destacan a importancia de utilizar redes químicas validadas para mellorar a precisión dos modelos atmosféricos dos exoplanetas. O acoplamento da química do carbono e do nitróxeno, xunto cos radicais producidos pola fotólise, poden ter efectos substanciais nos espectros de transmisión, como demostra o caso do CH2NH.

Ao empregar a nosa nova rede química, os investigadores poden ter máis confianza nas súas predicións e obter unha mellor comprensión das atmosferas dos exoplanetas.

