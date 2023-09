Os cambios climáticos históricos xogaron un papel no primeiro mestizaje humano

Un novo estudo publicado na revista Science revela que as flutuacións nos niveis de CO2 atmosférico e os cambios resultantes no clima e na vexetación foron factores significativos que inflúen cando e onde se cruzaron as primeiras especies humanas. Os humanos modernos teñen unha pequena porcentaxe de ADN herdado doutras especies de homínidos como os neandertais e os denisovanos.

O estudo, realizado por un equipo internacional de expertos en clima e paleobiólogos de Corea do Sur e Italia, utilizou evidencias paleoantropolóxicas, datos xenéticos e simulacións de supercomputadoras de climas pasados ​​para comprender os patróns de cruzamento entre diferentes especies. Descubriron que os neandertais e os denisovanos tiñan preferencias ambientais diferentes. Os denisovanos estaban mellor adaptados aos ambientes fríos, como os bosques boreais e as zonas de tundra, mentres que os neandertais preferían os bosques temperados e os prados.

Os investigadores utilizaron simulacións por ordenador para analizar a superposición xeográfica destes diferentes hábitats durante os períodos interglaciares cálidos. Descubriron que durante estes períodos de superposición, había máis oportunidades de encontros e interaccións entre as especies, aumentando a probabilidade de cruzamento. As simulacións tamén se aliñaron con episodios coñecidos de cruzamento que ocorreron hai uns 78,000 e 120,000 anos.

Para comprender mellor os factores climáticos do cruzamento, os investigadores examinaron como cambiaron os patróns de vexetación en Eurasia nos últimos 400,000 anos. Descubriron que os niveis elevados de CO2 atmosférico e as condicións interglaciares suaves provocaron unha expansión cara ao oeste do bosque temperado cara ao centro de Eurasia, creando corredores de dispersión para os neandertais nos territorios denisovanos.

Un dos retos aos que se enfrontaron os investigadores foi estimar as condicións climáticas preferidas para os denisovanos, xa que hai datos limitados dispoñibles. Non obstante, desenvolveron novas ferramentas estatísticas para contabilizar as relacións ancestrais coñecidas entre as especies humanas, permitíndolles estimar os hábitats potenciais denisovanos. Sorprendentemente, a análise indicaba que o norte de Europa podería ser un ambiente axeitado para os denisovanos, ademais de Rusia e China.

Este estudo proporciona información valiosa sobre a relación entre o cambio climático, os cambios de hábitat e a diversificación xenética humana. Ao comprender estes patróns históricos, os investigadores poden investigar aínda máis os rastros xenéticos do cruzamento en diferentes poboacións e obter unha mellor comprensión da nosa ascendencia compartida.

referencia:

"Climate shifts orchestrated hominin breeding events across Eurasia" de Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione e Marina Melchionna, 10 de agosto de 2023 .

DOI: 10.1126/science.add4459