Robotic Chemist: Desbloquear a produción de osíxeno da sucidade marciana

Mentres as posibilidades dos robots e a intelixencia artificial seguen redefinindo os límites da exploración humana, un avance na produción de osíxeno achegounos un paso máis para manter a vida noutros planetas. Un equipo de investigadores da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de China desenvolveu un robot químico artificialmente intelixente capaz de extraer osíxeno dos materiais marcianos.

Aínda que a idea de utilizar recursos locais para misións espaciais gañou forza nos últimos anos, a capacidade de producir recursos vitais como osíxeno no lugar reduciría significativamente os desafíos loxísticos das futuras misións. O robot, que se asemella a unha caixa grande cun brazo robótico, foi provisto de meteoritos marcianos e composicións que imitan a superficie marciana. Cunha interacción humana mínima, o químico impulsado pola intelixencia artificial empregou ácido e álcali para romper o mineral marciano e analizar a súa composición.

Como un mestre chef que traballa con ingredientes limitados, o robot químico buscou entre 3.7 millóns de combinacións posibles para atopar o catalizador óptimo para unha reacción de evolución de osíxeno. Este catalizador liberaría osíxeno da auga, un elemento crucial para a supervivencia humana. Todo o proceso, desde a preparación do material marciano ata probar e sintetizar a fórmula óptima, completouse de forma autónoma polo químico robótico.

No seu estudo publicado na revista Nature Synthesis, o equipo estimou que un só metro cadrado de terra marciana podería producir aproximadamente 60 gramos de osíxeno por hora usando o seu robot químico. Este novo desenvolvemento complementa o Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) da NASA, que produciu con éxito osíxeno do aire marciano a bordo do rover Perseverance.

As implicacións deste avance van máis aló da produción de osíxeno. O sistema químico robótico ten o potencial de desbloquear a creación de varios catalizadores e compostos utilizando recursos dispoñibles localmente. A súa capacidade para atopar un camiño químico cara a calquera composto obxectivo non só ofrece solucións para manter a vida humana en Marte, senón que empuxa os límites da síntese química en ambientes remotos e con recursos limitados.

Aínda que o concepto de químicos robóticos artificialmente intelixentes que desbloquean os segredos dos recursos extraterrestres achéganos a converternos nunha especie multiplanetaria, non podemos ignorar os contos de advertencia incorporados na ciencia ficción. Mentres nos embarcamos nesta emocionante viaxe, debemos permanecer atentos e asegurarnos de que os nosos compañeiros robóticos manteñan o seu papel de axudantes útiles en lugar de volverse contra nós.

Preguntas máis frecuentes

Por que é importante a capacidade de producir osíxeno en Marte?

Producir osíxeno en Marte eliminaría a necesidade de transportalo desde a Terra, reducindo o custo e os desafíos loxísticos das misións humanas ao planeta. Tamén proporcionaría un recurso vital para manter a presenza humana en Marte ao permitir o aire respirable e potencialmente servir como propulsor para foguetes.

Como extrae o químico robótico o osíxeno da sucidade marciana?

O robot químico analiza o mineral marciano para determinar a súa composición e despois busca un catalizador que poida desencadear unha reacción de evolución de osíxeno a partir da auga. Ao romper a sucidade marciana e utilizar recursos locais, o robot produce osíxeno de forma autónoma.

Cales son as implicacións das capacidades do químico robótico?

Ademais da produción de osíxeno, a capacidade do químico robótico para atopar camiños químicos e crear varios compostos utilizando recursos locais abre oportunidades para a síntese química en ambientes remotos e con recursos limitados. Podería revolucionar a forma en que abordamos a utilización dos recursos na exploración espacial.

Que outros experimentos se están a realizar para producir osíxeno en Marte?

O logro do químico robótico compleméntase co Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) da NASA, que xa produciu con éxito osíxeno do aire marciano. Estes avances nas ferramentas de produción de osíxeno contribúen á nosa comprensión da utilización dos recursos en Marte e abren o camiño para futuras misións humanas ao Planeta Vermello.