Por que o ADN mitocondrial se transmite das nais

Un estudo recente publicado en Nature Genetics arroxou luz sobre a razón pola que o ADN mitocondrial (ADNmt) se transmite principalmente das nais aos seus fillos. As mitocondrias, coñecidas como as potencias das células, producen a enerxía necesaria para as funcións celulares. Este orgánulo está feito enteiramente a partir da receita xenética que se atopa no ADN dunha nai, mentres que o ADNmt do pai non xoga ningún papel.

A investigación realizada en espermatozoides humanos non atopou ADNmt intacto antes da fecundación, o que indica que o ADNmt masculino está ausente nas mitocondrias. Os autores do estudo concluíron que os espermatozoides humanos carecen de ADNmt e que o xenoma mitocondrial herda principalmente da nai nos mamíferos.

Unha posible explicación para este fenómeno é a maior taxa de mutación do xenoma mitocondrial en comparación co xenoma nuclear. Durante a división celular, as mitocondrias distribúense aleatoriamente entre as células fillas, o que pode levar a que algunhas células reciban mitocondrias inadecuadas. Isto pode producir un aumento das mutacións e divisións no ADNmt. Os espermatozoides teñen unha vida útil limitada e deben consumir grandes cantidades de enerxía para chegar a un óvulo para a fecundación. A presenza de ADNmt nos espermatozoides podería acumular mutacións debido ao seu rápido consumo de enerxía.

Pola contra, os óvulos non dependen das súas propias mitocondrias para obter enerxía. Obteñen enerxía das células veciñas, o que lles permite preservar o ADNmt saudable para transmitilo ás xeracións futuras. Isto explica por que prevalece a herdanza materna do ADNmt.

Aínda que este estudo proporciona información sobre a herdanza materna do ADNmt, non explica casos raros nos que a transmisión do ADNmt parece proceder de ambos os pais. Non obstante, estes achados poden axudar a comprender os trastornos da fertilidade que poden transmitirse a través dos óvulos ou dos espermatozoides. Ademais, os avances recentes na terapia de substitución mitocondrial permitiron o nacemento de nenos con ADN de tres persoas diferentes, destacando o potencial de mutacións dirixidas e enfermidades xenéticas. A pesar do papel vital do ADNmt na vida, aínda queda moito por aprender sobre as súas orixes e funcións.

