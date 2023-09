AlphaMissense: un novo modelo de intelixencia artificial para predicir variantes de missense

Os investigadores desenvolveron un innovador modelo de intelixencia artificial chamado AlphaMssense, que predice e caracteriza con precisión a patoxenicidade das variantes de missense de todo o proteoma humano no nivel de substitución dun só aminoácido. Este modelo é unha adaptación do modelo de estruturación de proteínas altamente preciso, AlphaFold (AF), con modificacións arquitectónicas adicionais.

As variantes de sentido falso son cambios xenéticos que afectan ás proteínas alterando a secuencia de aminoácidos. Aínda que só unha pequena porcentaxe destas variantes foron clasificadas como patóxenas ou benignas, predicir con precisión as súas funcións é fundamental para comprender as enfermidades e desenvolver terapias dirixidas. Non obstante, os modelos preditivos existentes teñen limitacións que dificultan a súa efectividade para determinar con precisión o significado destas variantes.

AlphaMissense supera estes desafíos incorporando a capacidade de AlphaFold para comprender os aliñamentos de secuencias múltiples (MSA) e aprender restricións evolutivas a partir de secuencias relacionadas. O modelo está adestrado con etiquetas débiles, como variantes benignas e hipotéticas variantes patóxenas, para mitigar os sesgos de curación humana. Supera os modelos existentes adestrados en bases de datos clínicas e mostra melloras significativas na predicción da patoxenicidade dentro de xenes específicos asociados a enfermidades.

Unha das características salientables de AlphaMissense é a súa capacidade para capturar diferenzas no efecto de variantes individuais dentro de dominios limitados evolutivamente. O modelo tamén ten en conta a estrutura das proteínas e as distribucións de aminoácidos, facendo predicións consistentes cos principios biolóxicos coñecidos.

Para validar a precisión de AlphaMissense, os investigadores realizaron probas extensas sobre variantes de missense da base de datos ClinVar. O modelo conseguiu unha área elevada baixo a curva do operador do receptor (auROC) e demostrou un rendemento superior en comparación con outros modelos.

O lanzamento de AlphaMissense proporciona recursos inestimables para a comunidade investigadora, incluíndo predicións de variantes de sentido falso, predicións de patoxenicidade a nivel xenético e predicións para todas as posibles variantes de sentido falso e substitucións de aminoácidos. Estes recursos facilitarán máis investigacións sobre o significado funcional das variantes de sentido falso e contribuirán aos avances na investigación xenética.

En xeral, AlphaMissense representa un avance significativo na predicción de efectos de variantes de missense e ten o potencial de mellorar a nosa comprensión das enfermidades xenéticas e mellorar os diagnósticos clínicos e as terapias.

