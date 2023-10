O cometa criovolcánico que se dirixe cara á Terra: 12P/Pons-Brooks

Un cometa criovolcánico masivo coñecido como 12P/Pons-Brooks está facendo o seu camiño cara á Terra. Este cometa, tres veces do tamaño do Monte Everest, entrou recentemente en erupción o 5 de outubro, marcando a súa segunda explosión nos últimos catro meses.

O que fai único a este cometa é a súa composición. Segundo Dailymail, 12P/Pons-Brooks está formado por xeo, po e gases, que crean un fenómeno similar á carbonatación nunha botella de bebida gaseosa. Estímase que o núcleo sólido do cometa ten un diámetro de 18.6 km (30 millas) e cando se quenta polo sol, a presión aumenta no seu interior ata que se produce unha explosión, liberando restos conxelados a través das fracturas na cuncha do núcleo.

Durante a explosión máis recente, os observadores notaron que o coma, a nube de gas que rodeaba o núcleo, parecía ter "cornos". Aínda se descoñece o motivo exacto desta forma de corno, pero os expertos cren que pode deberse á peculiar forma da ventilación criovolcánica e a algún tipo de bloqueo que provoca que o material sexa expulsado nun patrón de fluxo único. Algúns incluso compararon a aparencia do cometa coa nave Millennium Falcon de Star Wars.

A pesar da súa temida traxectoria e forma, non hai ningunha ameaza inmediata dun "impacto profundo" de 12P/Pons-Brooks. O cometa non será visible a simple vista ata que pase preto da Terra en 2024, e non volverá ás nosas proximidades ata 2095. Non obstante, se o cometa segue explotando, pode atraer máis atención nos próximos anos.

12P/Pons-Brooks é un dos 20 cometas coñecidos con volcáns de xeo activos, e foi identificado por primeira vez por Jean-Louis Pons en xullo de 1812.

Fontes:

- Correo diario

- The New York Post

– Arquivo meteorolóxico espacial