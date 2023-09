A NASA está a tomar medidas proactivas para evitar unha posible colisión co asteroide Bennu, considerado un dos asteroides máis perigosos do noso sistema solar. Nomeado así por unha antiga ave mitolóxica exipcia asociada co Sol, a creación e o renacemento, a NASA predixo que Bennu tería a posibilidade de golpear a Terra.

Para estudar a súa orixe e salvagardar o noso planeta, a NASA lanzou en 2016 a misión OSIRIS-REx. Esta misión tiña como obxectivo recoller unha mostra de Bennu e comprender máis sobre a súa composición. Se o Bennu, de aproximadamente 510 metros de ancho, chocase coa Terra, podería liberar unha enerxía equivalente a 1,2000 megatones, 24 veces máis poderosa que a maior arma nuclear xamais construída.

O período de tempo máis probable para unha posible colisión está previsto que sexa a finais dos anos 2100 e principios do 2200, sendo o 24 de setembro de 2182 a data máis probable. Non obstante, a NASA estima que as probabilidades dun evento deste tipo serán de 1 en 1,750 para o ano 2300 ou 0.05%. Aínda que as posibilidades dun impacto directo son baixas, Bennu aínda está clasificado como un "asteroide potencialmente perigoso" que podería achegarse ata 4.65 millóns de millas da Terra.

Despois dunha viaxe de sete anos, a sonda OSIRIS-REx deixou con éxito unha mostra de Bennu o 24 de setembro de 2023. As nove onzas de mostras recollidas aterrarán no deserto de Utah e serán transportadas ao Centro Espacial Johnson da NASA en Houston para seguir adiante. análise. Estas mostras proporcionarán información valiosa sobre a historia temperá do noso sistema solar e os tipos de asteroides que representan unha ameaza para a Terra.

Os resultados do estudo anunciaranse nunha próxima rolda de prensa o 11 de outubro de 2023. A NASA considera que este retorno da mostra é un logro histórico, comparable en importancia ao retorno das rochas da lúa durante as misións Apolo.

En resumo, a misión da NASA de recoller unha mostra do asteroide Bennu forma parte do seu maior esforzo por protexer a Terra de posibles colisións de asteroides. O retorno exitoso das mostras contribuirá a comprender mellor as ameazas dos asteroides e arroxará luz sobre a historia inicial do noso sistema solar.

