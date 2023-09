Imaxes de espello: os investigadores observan os aneis de Alicia no laboratorio

Investigadores de Estados Unidos e Finlandia observaron por primeira vez os aneis de Alicia no laboratorio. Os aneis de Alicia son vórtices en forma de aneis que voltean as cargas de calquera monopolo que pasen por eles, inspirados no portal en forma de espello da novela de Lewis Carroll "Through the Looking-Glass". O experimento utilizou átomos ultrafríos e podería proporcionar información sobre procesos fundamentais da física de partículas e da cosmoloxía.

O descubrimento do equipo combinou dúas liñas de investigación que xurdiron hai aproximadamente 35 anos. Unha liña de investigación implica as cordas cósmicas, que son hipotéticos defectos 1D no espazo-tempo. Estas cordas poderían ter implicacións profundas para a cosmoloxía, xa que poderían converter a materia en antimateria. Se existisen cordas cósmicas, serían coñecidas como cordas de Alicia.

A segunda liña de investigación céntrase nos monopolos, que son puntos singulares de carga no espazo. Os monopolos e as cordas poden levar cargas topolóxicas conservadas, que poden ser cargas magnéticas, eléctricas ou de cor de quark. Na década de 1980, os investigadores decatáronse de que os monopolos podían deformarse nunha estrutura en forma de bucle chamada anel de Alicia cando se observaban de preto.

Unha propiedade intrigante dun anel de Alicia é que se outro monopolo pasa polo seu medio, o monopolo transformaríase nunha antipartícula. Isto indica un universo espello onde a antimateria domina sobre a materia.

En 2015, produciuse un gran avance cando os investigadores crearon un monopolo nun condensado de Bose-Einstein, un gas de átomos de rubidio arrefriado preto do cero absoluto. O último estudo combinou técnicas experimentais con métodos de simulación para observar a evolución temporal dos monopolos nun condensado. Os investigadores descubriron que os monopolos decaen en aneis de Alicia, e puideron observar directamente varias características dos aneis de Alicia a medida que o monopolo evolucionou.

Estes achados teñen implicacións para a nosa comprensión dos fluídos cuánticos, o que suxire que as estruturas que converten a materia en antimateria poden xurdir espontaneamente en condicións específicas. Os investigadores esperan que o seu experimento poida ofrecer unha plataforma valiosa para explorar procesos fundamentais do universo.

Fonte: Nature Communications

Definicións:

– Aneis de Alicia: vórtices en forma de aneis que voltean as cargas dos monopolos que pasan por eles, inspirados no portal en forma de espello en "Through the Looking-Glass"

– Monopolos: puntos singulares de carga no espazo

– Cordas cósmicas: hipotéticos defectos 1D no espazo-tempo con implicacións potencialmente profundas para a cosmoloxía

Fonte: Nature Communications