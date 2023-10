Robots de algas magnéticas: unha solución sostible para a contaminación plástica

A contaminación por plástico converteuse nun problema medioambiental apremiante, co seu uso xeneralizado que orixina grandes cantidades de residuos plásticos en ambientes acuáticos. Estes plásticos descompoñen en microplásticos e nanoplásticos, que son inxeridos polos organismos acuáticos e poden supoñer unha ameaza para a súa saúde e o seu ecosistema. Para resolver este problema, investigadores do Instituto Tecnolóxico de Europa Central (CEITEC) da Universidade Tecnolóxica de Brno desenvolveron robots de algas magnéticas.

O equipo do CEITEC decorou células de algas verdes con pequenas partículas de magnetita, creando robots de algas magnéticas que se poden controlar para filtrar os plásticos máis esquivos das augas. Ao usar un campo magnético externo, estas partículas de tamaño micro/nano atraen e capturan microplásticos e nanoplásticos. As células de algas son biodegradables, fáciles de producir en masa e rendibles, polo que son un material ideal para crear estes pequenos robots.

As probas iniciais mostraron resultados prometedores. Os robots de algas magnéticas capturaron con éxito tanto microplásticos como nanoplásticos cunha alta eficiencia de eliminación. Mesmo despois de varios ciclos de lavado dos plásticos capturados, os robots mantiveron a súa eficacia. Pódense reciclar para o seu uso posterior simplemente engadindo unha nova capa de magnetita.

Aínda que o estudo aínda está na fase inicial, os investigadores cren que estes robots de algas magnéticas poderían utilizarse en ambientes de auga salgada sen ningún impacto no seu movemento. Non obstante, son necesarios máis estudos para comprender a biodegradabilidade e os efectos ambientais a longo prazo destas nanopartículas e garantir que non levan a ningún problema de toxicidade.

En xeral, o desenvolvemento de robots de algas magnéticas ofrece unha solución sostible para combater a contaminación plástica en ambientes acuáticos. Mediante o uso de materiais ecolóxicos e control magnético, estes pequenos conserxes poden eliminar eficazmente os microplásticos e os nanoplásticos, reducindo o seu dano á vida e ao ecosistema mariños.

FAQ

Como eliminan os microplásticos e os nanoplásticos os robots de algas magnéticas?

Os robots de algas magnéticas son partículas de tamaño micro/nano fabricadas decorando células de algas verdes con nanopartículas de magnetita. Estas células de algas atraen microplásticos e nanoplásticos debido á súa carga electrostática negativa, captándoos e eliminándoos de forma eficaz da auga.

Pódense reciclar os robots de algas magnéticas?

Si, os robots de algas magnéticas pódense reciclar. Despois de capturar os plásticos, os robots pódense lavar para eliminar os contaminantes. Aínda que se pode lavar unha pequena cantidade do revestimento de magnetita, os robots manteñen a súa eficiencia de captura mesmo despois de varios ciclos de lavado. Despois poden recubrirse con magnetita fresca e reutilizarse.

Os robots de algas magnéticas son ecolóxicos?

Si, os robots de algas magnéticas son respectuosos co medio ambiente. As células de algas utilizadas para crear estes robots son biodegradables e fáciles de producir en masa. Ademais, as nanopartículas de magnetita considéranse biocompatibles e pódense recoller facilmente ao final do proceso, garantindo que non queden partículas que contaminen a auga.

