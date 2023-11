A nova ecuación predice ondas descarriadas mediante a IA e a análise causal

By

Científicos da prestixiosa Universidade de Copenhague fixeron un descubrimento innovador na predicción de ondas canallas, eses fenómenos oceánicos inusualmente grandes e devastadores. Ao empregar unha fusión única de intelixencia artificial (IA) e análise causal, estes investigadores desenvolveron unha revolucionaria ecuación matemática que pode prever con precisión ondas canallas.

A diferenza dos modelos convencionais, que se basean en técnicas estatísticas, o equipo integrou algoritmos de IA para derivar a súa ecuación. Para adestrar o sistema de intelixencia artificial, introducen grandes cantidades de datos sobre as ondas do océano recollidas dunha rede de boias situadas en 158 lugares en todo o mundo. Estas boias recompilaron datos incansablemente 24 horas ao día, 7 días ao día durante un impresionante período de 700 anos, acumulando información sobre máis de mil millóns de ondas.

A unión da IA ​​e a análise causal permitiu aos científicos desentrañar as intrincadas relacións causa-efecto inherentes á formación de ondas deshonestas, o que levou ao desenvolvemento desta nova ecuación. Aínda que os modelos estatísticos tradicionais adoitan loitar por dar conta das complexas dinámicas implicadas en tales fenómenos, o enfoque asistido pola IA proporciona unha comprensión máis precisa e matizada.

Este avance ten implicacións importantes para a seguridade marítima, así como para as industrias que dependen dos nosos océanos, como o transporte marítimo, a enerxía offshore e a pesca. Ao prever con precisión as ondas deshonestas, os buques e as infraestruturas poden evitar consecuencias catastróficas, salvagardando vidas e recursos.

O equipo de investigación prevé que a súa ecuación mellorará a eficiencia e fiabilidade dos sistemas de alerta temperá existentes. Ademais, abre vías para unha maior exploración das ondas deshonestas e dos mecanismos subxacentes responsables da súa aparición. A medida que se afonda a nosa comprensión destas ondas xigantescas, podemos desenvolver estratexias de mitigación melloradas e protexer mellor as zonas costeiras vulnerables e as instalacións offshore.

FAQ:

P: Que son as ondas canallas?

R: As ondas canallas son ondas oceánicas anormalmente grandes e poderosas que representan unha ameaza importante para os barcos e as infraestruturas marítimas.

-¿Como predixeron os científicos as ondas canallas?

R: Os investigadores utilizaron unha combinación de intelixencia artificial (IA) e análise causal para desenvolver unha ecuación matemática que prevé con precisión as ondas deshonestas.

P: Cal é a importancia deste descubrimento?

R: Predecir con precisión as ondas canallas pode mellorar a seguridade marítima e beneficiar ás industrias que dependen de actividades oceánicas como o transporte marítimo, a enerxía offshore e a pesca.

P: Como recompilaron os datos os científicos?

R: Os científicos recompilaron datos sobre as ondas do océano utilizando unha rede de boias situadas en 158 lugares en todo o mundo, recollendo información durante máis de 700 anos.