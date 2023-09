A análise de vídeo impulsada pola intelixencia artificial podería revolucionar a investigación do comportamento das aves

Un estudante de ciencias da computación da Universidade de Alberta estivo utilizando a intelixencia artificial (IA) para mellorar a análise de vídeos de investigación que estudan o comportamento dos merlos de ás vermellas e os seus niños. A análise do vídeo é vital para comprender os efectos do parasitismo no comportamento das aves. O método actual para identificar aves específicas e as súas accións require revisar manualmente horas de imaxes de vídeo e escoitar as súas chamadas distintas. Este proceso leva moito tempo e require experiencia en bioloxía das aves.

Non obstante, a análise de vídeo impulsada pola IA ten o potencial de revolucionar a investigación do comportamento das aves ao automatizar a detección de aves individuais e as súas actividades. Priscilla Adebanji, a estudante que traballou neste proxecto, utilizou ferramentas de visión por ordenador e algoritmos de detección de movemento para perfeccionar a imaxe en bruto e determinar as horas exactas nas que as aves visitan os seus niños para alimentar aos seus pitos, así como se están entrando ou saíndo. Esta automatización reduce significativamente o tempo necesario para revisar os vídeos, facendo que o proceso de recollida de datos sexa máis eficiente.

O software desenvolvido por Adebanji aínda require máis perfeccionamento, pero o seu potencial é prometedor. Non só podería aforrar tempo e esforzo na recollida de datos para fins de investigación, senón que tamén podería ter aplicacións máis amplas no campo da bioloxía animal. A tecnoloxía podería aplicarse a varias especies e proxectos, ampliando as capacidades de investigación ecolóxica.

Os traballos futuros do programa incluirán analizar a duración das visitas das aves aos seus niños e determinar o xénero a través da análise das chamadas das aves. Ademais, os investigadores planean explorar a aplicabilidade desta tecnoloxía a outros animais, como os roedores.

Este proxecto demostra os retos e oportunidades no campo da visión por ordenador e da IA. Ao traballar con escenarios do mundo real e factores descoñecidos, os investigadores puideron desenvolver solucións innovadoras que se poden aplicar a unha variedade de aplicacións, incluíndo vehículos autónomos e drons.

En xeral, o uso da análise de vídeo impulsada pola IA na investigación do comportamento das aves ten o potencial de axilizar os procesos de recollida de datos e avanzar nas capacidades de investigación ecolóxica. Este proxecto abriu novas oportunidades para o estudante implicado, espertando o interese por unha carreira en IA e proporcionando aplicacións no mundo real para o seu coñecemento.

Fonte: Universidade de Alberta