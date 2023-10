Os agrónomos descobren a terapia hormonal e a zeolita pode protexer as plantas dos metais pesados

Un estudo recente realizado por agrónomos da Universidade RUDN revelou que a hormona melatonina e o mineral zeolita poden axudar a mitigar os perigosos efectos dos metais pesados ​​nas plantas. Os investigadores descubriron que a melatonina protexe as células vexetais da destrución causada polo cadmio, mentres que a zeolita aumenta a dispoñibilidade de nutrientes e impide a absorción de metais perigosos polas plantas.

A concentración de metais pesados, como o cadmio, nos brotes das plantas foi aumentando constantemente e supón un risco tanto para a agricultura como para a saúde humana. O cadmio, un importante contaminante, entra no solo a través dos residuos industriais e agrícolas. Interrumpe o metabolismo do nitróxeno e dos hidratos de carbono nas plantas e dana as membranas celulares, provocando a contaminación dos solos agrícolas e forestais.

Os agrónomos realizaron experimentos usando o bambú como exemplo. Cultivaron bambú en chan con diferentes niveis de contaminación por cadmio e pulverizaron as plantas con diferentes cantidades de melatonina e zeolita. Os resultados mostraron que ambas substancias neutralizaron a contaminación por cadmio no bambú e aumentaron o contido de nutrientes do chan.

A dose óptima de suplementos atopouse en 150 micromoles de melatonina e 15 gramos de zeolita. Esta combinación mellorou o sistema antioxidante das plantas, diminuíu os efectos nocivos do cadmio e aumentou a dispoñibilidade de nutrientes esenciais. A zeolita inmobilizou o cadmio no chan, reducindo a súa acumulación no bambú, mentres que a melatonina protexeu as células vexetais regulando a permeabilidade e aumentando a actividade antioxidante.

En xeral, os resultados deste estudo demostran o potencial da terapia hormonal e da zeolita como métodos eficaces para protexer as plantas da contaminación por metais pesados. Necesítanse máis investigacións para explorar a súa aplicación en diferentes especies vexetais e condicións ambientais.

fonte:

Abolghassem Emamverdian et al, A aplicación conjunta de melatonina e zeolita aumenta a tolerancia ao bambú baixo o cadmio ao mellorar a capacidade antioxidante, a acumulación de osmólitos, a dispoñibilidade de nutrientes das plantas e a diminución da absorción de cadmio, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433