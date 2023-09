O Curiosity Rover da NASA chega a Gediz Vallis Ridge en Marte: unha instantánea do pasado do planeta vermello

By

O rover Curiosity Mars da NASA alcanzou con éxito o seu destino tan buscado, o Gediz Vallis Ridge. A dorsal é unha característica xeolóxica importante no Monte Sharp, unha montaña elevada de Marte que Curiosity estivo explorando desde 2014. Esta dorsal ten un rexistro crucial dun dos últimos períodos húmidos nesta parte do Planeta Vermello.

Despois de tres anos e múltiples intentos, o equipo da misión de Curiosity finalmente puido superar os obstáculos desafiantes de rochas con filo de coitelo e pendentes empinadas para chegar á cresta. O logro marca un fito significativo para o rover e a súa exploración científica.

Ashwin Vasavada, científico do proxecto de Curiosity no Jet Propulsion Laboratory da NASA, expresou a súa emoción, afirmando: "É unha emoción poder alcanzar e tocar rochas que foron transportadas desde lugares altos do Monte Sharp que nunca poderemos visitar. con curiosidade”.

A dorsal de Gediz Vallis ofrece aos científicos unha oportunidade única de estudar os restos dunha característica xeolóxica coñecida como abanico de fluxo de detritos. Atópanse formacións semellantes tanto en Marte como na Terra, pero aínda non se comprenden completamente os procesos exactos detrás da súa formación.

Curiosity proporcionou as primeiras vistas de preto dos restos erosionados deste ventilador de fluxo de escombros. A Mastcam do rover capturou 136 imaxes individuais da rexión, creando unha panorámica inmersiva. Este mosaico axudará aos científicos a desvelar os misterios de como se forman os ventiladores do fluxo de lixo e o papel que xogaron na configuración da paisaxe marciana.

De cara a adiante, o próximo obxectivo de Curiosity é investigar a canle de Gediz Vallis, unha vía pola que circulaba auga hai aproximadamente 3 millóns de anos. Este antigo caudal de auga levaba rochas e restos que se acumularon para formar a dorsal de Gediz Vallis. Ao analizar estas características xeolóxicas, os científicos esperan obter máis información sobre o clima pasado de Marte e o seu potencial para manter a vida.

