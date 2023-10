Asteroide Didymos e o seu Moonlet Dimorphos: novas perspectivas das observacións JWST

A misión DART da NASA foi noticia cando se estrelou contra o asteroide Dimorphos en setembro de 2022, alterando o seu período orbital. Os astrónomos inmediatamente viraron os seus telescopios para observar o evento, non só para estudar o impacto sobre o asteroide, senón tamén para reunir información valiosa para futuros esforzos de defensa planetaria. O Telescopio Espacial James Webb (JWST) xogou un papel crucial neste esforzo ao proporcionar datos valiosos sobre o sistema de asteroides binarios Didymos-Dimorphos.

Un novo traballo de preimpresión, dirixido por Andrew Rivkin, o responsable da investigación de DART, revela os resultados das observacións posteriores realizadas con JWST. O equipo utilizou dous instrumentos no telescopio, NIRSpec (espectrómetro de infravermellos próximos) e MIRI (instrumento de infravermellos medios), para medir os espectros de Didymos aproximadamente dous meses despois do impacto DART. Un dos descubrimentos máis significativos é que Didymos e Dimorphos comparten a mesma composición, pertencendo á clase das condritas ordinarias, que son meteoritos pétreos que constitúen a maioría das caídas de meteoritos na Terra. Isto suxire que a misión DART serviu como un excelente modelo para os asteroides que poden supoñer unha ameaza para o noso planeta.

As novas observacións complementan aínda máis a nosa comprensión do sistema Didymos. Mentres os científicos analizaron os datos, concluíron que Didymos e Dimorphos teñen composicións similares. Ademais, determinaron que aproximadamente o 96% do fluxo procedente do sistema procede de Didymos, debido ao seu maior tamaño.

A pesar do impacto en Dimorphos, os investigadores non observaron ningún cambio notable en Didymos durante as observacións. A ausencia de brillo extra ou restos no sistema Didymos suxire que o asteroide saíu ileso en gran parte do impacto. Non obstante, algunhas observacións intrigantes usando luz polarizada indican posibles cambios sutís no tamaño medio das partículas ou na reflectividade de Didymos.

Estes achados destacan o valor do sistema Didymos-Dimorphos como modelo representativo para estudar e preparar as posibles ameazas de asteroides. Coa investigación en curso e as próximas observacións programadas para a primavera de 2024, os científicos prevén obter máis información sobre a fascinante dinámica deste sistema binario de asteroides.

FAQs

1. Cal é a misión de DART?

A misión DART (Double Asteroid Redirection Test) é unha misión dirixida pola NASA que ten como obxectivo estudar a ciencia e a tecnoloxía necesarias para alterar o rumbo dun asteroide que se dirixe cara á Terra. Implica redirixir unha nave espacial para impactar na lúa dun asteroide e medir os cambios resultantes na súa órbita.

2. Que son as condritas comúns?

As condritas ordinarias son un tipo de meteoritos pétreos que representan as caídas de meteoritos máis comúns na Terra. Están compostos principalmente de minerais de silicato e conteñen partículas pequenas e redondas coñecidas como cóndrulas, que se formaron no primeiro sistema solar.

3. Como contribúe o telescopio espacial James Webb ás observacións de asteroides?

O telescopio espacial James Webb (JWST) está equipado con instrumentos avanzados que permiten aos astrónomos estudar os asteroides con gran detalle. As súas capacidades inclúen medir os espectros dos asteroides, observar os cambios no seu brillo e proporcionar información sobre a súa composición e características físicas. O JWST xoga un papel crucial para mellorar a nosa comprensión dos asteroides e os seus posibles riscos de impacto.