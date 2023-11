Plan ambicioso da India: Misión Chandrayaan-4 para devolver mostras lunares

By

A India está fixando a súa vista na rexión do polo sur lunar como parte do seu ambicioso plan para traer mostras da Lúa. A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) está a desenvolver actualmente a misión Chandrayaan-4, que constará de catro módulos en dous lanzamentos.

O paso inicial consiste en enviar un módulo de aterraxe e un "ascendente" á superficie da Lúa para recoller mostras. A localización obxectivo desta colección está preto do lugar de aterraxe da sonda Chandrayaan-3, que está situada na rexión do polo sur lunar. Os científicos están especialmente interesados ​​nesta área debido á presenza de xeo de auga, que potencialmente pode ser utilizado como soporte vital e combustible para foguetes.

Unha vez que se recollen as mostras, o módulo ascendente lanzarase desde a superficie da lúa e transferirá as mostras a un módulo de reentrada. Mentres tanto, un módulo de transferencia e o módulo de reentrada permanecerán en órbita lunar. Estes módulos volverán entón á Terra, levando con seguridade as mostras lunares.

"Esta misión é moi ambiciosa", di Nilesh Desai, director do Centro de Aplicación Espacial en Ahmedabad. Espérase que esta misión se cumpra nos próximos cinco ou sete anos, mostrando a determinación da India de acadar novos fitos na exploración espacial.

FAQ:

P: Cal é o propósito da misión Chandrayaan-4?

R: A misión Chandrayaan-4 ten como obxectivo recoller mostras lunares da rexión polar sur e traelas de volta á Terra.

P: Por que a rexión do polo sur lunar é de interese para os científicos?

R: A rexión polar sur lunar é de interese debido á súa abundancia de xeo de auga, que potencialmente pode usarse como soporte vital e combustible para foguetes.

P: Cando se espera que se complete a misión Chandrayaan-4?

R: Espérase que a misión estea completada nos próximos cinco ou sete anos.

Fontes: India Times (www.indiatimes.com)