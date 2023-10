O satélite PVCC lanzouse con éxito para controlar as condicións da vexetación e analizar o cambio climático

By

Aerospacelab, en colaboración coa Axencia Espacial Europea (ESA) e a Oficina Belga de Política Científica (Belspo), logrou un gran fito ao lanzar con éxito o satélite PVCC. A misión deste satélite é proporcionar datos cruciais de Observación da Terra para controlar as condicións da vexetación e analizar o cambio climático.

O satélite PVCC, abreviatura de "Project for On-Board Autonomy - Vegetation - Companion CubeSat", é un esforzo conxunto entre VITO e OIP. Foi lanzado dende o porto espacial europeo en Kourou, na Güiana Francesa, o 9 de outubro, e a comunicación co satélite estableceuse unhas horas despois do lanzamento.

Este é o terceiro satélite desenvolvido por Aerospacelab en chegar á órbita, e foi totalmente deseñado e integrado nas súas instalacións belgas. Partindo do éxito do seu predecesor, Proba-V, a misión de PVCC é capturar imaxes usando a imaxe espectral de reserva do satélite Proba-V.

A frota da ESA beneficiarase desta misión de demostración, xa que comparará o rendemento dunha pequena carga útil de satélite nunha plataforma cubesat. Isto permitirá a adquisición de imaxes de alta calidade da cuberta vexetal da Terra e contribuirá á recollida e análise de datos ambientais vitais.

Benoit Deper, CEO e fundador de Aerospacelab, expresou o seu orgullo por ser seleccionado como contratista principal para esta misión. Afirmou: "O noso equipo traballou incansablemente con VITO para garantir o éxito desta misión, que aumenta o ritmo de progreso, levando a avances máis significativos que darán forma ao futuro da tecnoloxía espacial e permitirán o desenvolvemento de solucións máis eficaces para afrontar os desafíos. no sector.”

Co lanzamento exitoso do satélite PVCC, a comunidade espacial ten agora unha ferramenta valiosa para controlar e analizar as condicións da vexetación e o cambio climático, apoiando os esforzos para comprender e mitigar os seus impactos.

Definicións:

– PVCC: Proxecto de Autonomía a Bordo – Vexetación – Companion CubeSat, satélite desenvolvido por Aerospacelab en colaboración con VITO e OIP.

– CubeSat: un tipo de satélite miniaturizado utilizado para a investigación espacial.

– Observación da Terra: a recollida de información sobre os sistemas físicos, químicos e biolóxicos da Terra mediante tecnoloxías de teledetección.

– Spectral Imager: Un dispositivo que mide a intensidade da luz en diferentes lonxitudes de onda, permitindo a caracterización de obxectos ou ambientes en función da súa sinatura espectral.

Fontes:

- Laboratorio Aeroespacial