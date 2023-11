Novas investigacións e operacións ocupan o centro da Estación Espacial Internacional

A Estación Espacial Internacional (ISS) segue a ser un centro de investigación e operacións innovadoras xa que celebra o seu 25 aniversario desde o lanzamento do seu primeiro módulo, o Zarya. Ao longo dos anos, a ISS serviu como plataforma para a colaboración internacional na exploración espacial, permitindo que as tripulacións rotativas de astronautas e cosmonautas realicen experimentos científicos e avances tecnolóxicos.

Investigación biomédica e exames oftalmológicos

O luns, o comandante Andreas Mogensen, xunto cos enxeñeiros de voo Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli e Satoshi Furukawa, centráronse na investigación biomédica. Realizaron exames oftalmológicos mediante ultrasóns e participaron en exames oftalmológicos programados no módulo de laboratorio Columbus. Estes exames son cruciais para comprender os efectos das viaxes espaciais de longa duración na visión dos astronautas.

Dragon Endurance Adestramento e Mantemento

O comandante Mogensen e Loral O'Hara da NASA practicaron os procedementos de desenganche e aterraxe da nave SpaceX Dragon Endurance. Tamén desembalaron kits de subministración médica e realizaron tarefas de mantemento na nave da tripulación.

Estudos de Botánica Espacial e Gravidade Celular

Loral O'Hara contribuíu a un estudo de botánica espacial destinado a promover a educación STEM entre os membros da tribo. As sementes proporcionadas pola Nación Choctaw de Oklahoma foron expostas á microgravidade durante varios meses para estudar os efectos do espazo no crecemento das plantas. Mentres tanto, Satoshi Furukawa realizou investigacións sobre como as células perciben a gravidade observando mostras ao microscopio. Este estudo ten implicacións para comprender o comportamento celular en ambientes de microgravidade.

Actividades dos cosmonautas rusos

No segmento de Roscosmos da ISS, Oleg Kononenko comprobou os sistemas do módulo científico Nauka, mentres que Nikolai Chub controlou a súa actividade cardíaca e realizou tarefas de mantemento nos condutos de aire. Konstantin Borisov levaba unha gorra chea de sensores e practicou técnicas de pilotaxe nun ordenador, preparándose para futuras misións planetarias e robóticas.

25 anos de logros científicos

Cando a ISS conmemora os 25 anos do lanzamento do seu primeiro módulo, paga a pena celebrar os logros acadados na investigación espacial e na colaboración internacional. Con máis de 3,000 investigacións e investigacións educativas realizadas por persoas de 108 países e áreas, a ISS foi fundamental para ampliar o noso coñecemento do espazo e o seu potencial de avances científicos.

FAQs

1. Cal é a finalidade dos exames oftalmológicos realizados na ISS?

Os exames oftalmológicos realízanse para comprender os efectos das viaxes espaciais de longa duración na visión dos astronautas e para garantir a súa saúde e benestar durante a súa misión.

2. Por que é importante a investigación en botánica espacial?

A investigación en botánica espacial axúdanos a comprender como se adaptan e crecen as plantas en ambientes de microgravidade. Este coñecemento é crucial para manter futuras misións espaciais, como as viaxes espaciais de longa duración e a colonización extraterrestre.

3. Cales son algúns dos logros da Estación Espacial Internacional?

A ISS acolleu máis de 3,000 investigacións e investigacións educativas de persoas en 108 países e áreas. Tamén serviu como plataforma para a colaboración internacional na exploración espacial, avanzando na nosa comprensión de varios campos científicos e abrindo o camiño para futuras misións espaciais.

4. Como contribuíu a ISS á educación STEM?

A ISS foi fundamental para promover a educación STEM ao involucrar a estudantes e educadores en investigacións e experimentos espaciais da vida real. Inspira á próxima xeración de científicos e enxeñeiros a seguir carreiras nos campos STEM.