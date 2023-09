Avanzando na conservación das aves acuáticas costeiras en China: progreso e desafíos das políticas

Unha recente revisión publicada na revista Avian Research por Zhijun Ma e os seus colegas destaca o progreso e os desafíos na conservación das aves acuáticas costeiras nos humidais costeiros de China. Os humidais costeiros son ecosistemas importantes que contribúen ao ciclo do carbono, á mitigación de desastres naturais, aos medios de vida locais e ao apoio á biodiversidade. As aves acuáticas, en particular, son indicativas da saúde dos humidais e serven como especies emblemáticas para os esforzos de conservación.

Os humidais costeiros de China xogan un papel crucial na cría, migración e hábitats de inverno de decenas de millóns de aves acuáticas. Porén, os extensos proxectos de recuperación de terras provocaron un descenso das poboacións de aves acuáticas. O goberno chinés fixo esforzos e investimentos significativos na conservación dos humidais costeiros nos últimos anos, pero a eficacia destas medidas e as lagoas existentes seguen sen estar claras.

O estudo destaca o progreso na lexislación, as regulacións e os plans de acción de conservación a nivel nacional, así como a mellora da eficacia das políticas e o compromiso das partes interesadas. Non obstante, persisten varias cuestións urxentes, especialmente relacionadas coa conservación e xestión do hábitat. Estes inclúen a restauración de zonas húmidas costeiras, o control de especies invasoras como Spartina alterniflora, a xestión da contaminación ambiental e a mellora da calidade do hábitat artificial.

Os autores subliñan a importancia de salvagardar os humidais naturais das mareas e mellorar a calidade do hábitat, especialmente para as aves acuáticas costeiras que dependen moito dos hábitats intermareais. Recomendan un seguimento regular dos contaminantes, modelos económicos ecolóxicos e restricións aos agroquímicos e antibióticos nas zonas costeiras para mitigar os impactos da actividade humana e abordar os conflitos entre humanos e aves.

O goberno central de China estableceu un obxectivo ambicioso para erradicar a Spartina invasora ao longo da costa para 2022. Entre os retos para acadar este obxectivo inclúense adaptar os métodos ás condicións rexionais, mitigar os impactos do proxecto sobre o medio ambiente local e a biodiversidade e previr a futura reinvasión de Spartina. A restauración rápida do hábitat despois da erradicación de Spartina é crucial para crear hábitats adecuados para as aves acuáticas.

Os autores cren que hai oportunidades para mellorar aínda máis a conservación das aves acuáticas e a protección dos humidais costeiros en China mediante a toma de decisións e accións baseadas na evidencia. Necesítanse enfoques baseados na ciencia para abordar os retos e garantir a conservación a longo prazo das aves acuáticas costeiras e dos seus hábitats.

