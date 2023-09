Ranatec construirá hardware de procesamento de sinal para o observatorio de matriz de quilómetros cadrados

By

Ranatec, unha subsidiaria do grupo Qamcom e un provedor líder de equipos de proba e medición para aplicacións de RF e microondas, foi seleccionada por Qamcom Research and Technology para construír o hardware avanzado de procesamento de sinal para o Observatorio Square Kilometer Array (SKAO). O SKAO é unha organización intergobernamental que traballa na construción dos radiotelescopios máis poderosos do mundo en Australia e Sudáfrica.

Os telescopios SKAO utilizaranse para unha variedade de estudos, incluíndo a exploración do universo primitivo, a formación de estrelas e galaxias e a busca de vida extraterrestre. O papel de Ranatec no proxecto será integrar e complementar unha serie de solucións clave para os telescopios.

Este nomeamento é un logro importante para Ranatec, xa que non só mostra a súa experiencia en xestión de sinal senón que tamén reforza a súa posición como provedor de solucións chave en man para o desenvolvemento e a produción. A colaboración entre Ranatec e Qamcom Research and Technology mellorará aínda máis a súa capacidade para converter ideas e innovacións en solucións reais.

Bengt Münter, director de proxectos de Qamcom, eloxiou a Ranatec polo seu historial na entrega de solucións innovadoras e a súa experiencia na fabricación de equipos de medida e probas especializados. Afirmou que a participación de Ranatec sería integral para montar e probar o sistema avanzado de receptor de alimentación dixitalizada para o proxecto SKAO.

A cesión de Qamcom SKAO forma parte dunha colaboración internacional máis ampla que se estende ata 2027. Qamcom é responsable de integrar compoñentes doutros provedores no sistema principal. O proxecto tamén implica a colaboración co Observatorio Espacial de Onsala e a Universidade Tecnolóxica de Chalmers, dous principais actores na construción dos telescopios SKAO.

Ranatec considera que esta oportunidade é unha oportunidade única de crecemento e unha oportunidade de traballar xunto a líderes visionarios en tecnoloxía e investigación espacial sueca. A empresa ten a honra de ser seleccionada para este prestixioso proxecto e espera contribuír ao éxito do Observatorio SKAO.

