A sonda espacial Aditya-L1 da India escapa con éxito da influencia da Terra

A sonda Aditya-L1, lanzada pola Organización de Investigación Espacial India (Isro) o 2 de setembro de 2023, superou unha distancia de 9.2 lakh quilómetros da Terra, o que marca a súa exitosa fuga da esfera de influencia do planeta. Isro anunciou que a nave espacial está agora en camiño cara ao punto 1 de Lagrange Sol-Terra (L1). Este logro segue o éxito da misión anterior de Isro, a misión Mars Orbiter, ao enviar unha nave espacial máis aló da esfera de influencia da Terra.

Aditya-L1 é a primeira misión da India dedicada a estudar o Sol, centrada na comprensión da fotosfera, a cromosfera e a coroa. A misión está equipada con sete cargas útiles distintas, cinco das cales foron desenvolvidas por Isro e dúas por institutos académicos en colaboración coa axencia espacial. Estas cargas útiles axudarán a recoller datos esenciais sobre o Sol e os seus diversos fenómenos.

Un dos aspectos salientables da misión de Aditya-L1 é a súa órbita arredor do punto Sol-Terra L1, que se atopa a aproximadamente 1.5 millóns de quilómetros da Terra. Este punto coñécese como punto de Lagrange ou punto de libración, onde a forza gravitatoria entre dous corpos masivos, neste caso o Sol e a Terra, equilibra exactamente a forza centrípeta necesaria para que un obxecto máis pequeno, como unha nave espacial, orbita con eles.

A órbita da sonda Aditya-L1 ao redor do punto L1 ofrece varias vantaxes. En primeiro lugar, permite un consumo mínimo de combustible e correccións de órbita, garantindo que a nave espacial poida manter o seu camiño desexado cun mínimo gasto enerxético. En segundo lugar, esta posición estratéxica proporciona un punto de vista ideal para estudar os fenómenos solares, xa que ofrece unha perspectiva única do Sol e das súas actividades.

A misión Aditya-L1 ten catro obxectivos principais: comprender o quecemento coronal e a aceleración do vento solar, investigar o inicio das execcións de masa coronal (CMEs), as lanzamentos e o clima espacial próximo á Terra, explorar o acoplamento e a dinámica da atmosfera solar e estudar. Distribución do vento solar e anisotropía da temperatura.

Coa súa exitosa fuxida da influencia da Terra e a súa viaxe cara ao punto Sol-Terra L1, a sonda espacial Aditya-L1 está preparada para aportar información valiosa sobre os misterios do Sol e mellorar a nosa comprensión do noso sistema solar.

Definicións:

– Isro: Organización india de investigación espacial

– Aditya-L1: primeira misión da India para estudar o Sol

– Puntos de Lagrange: localizacións únicas no espazo onde a forza gravitatoria entre dous corpos macizos equilibra a forza centrípeta necesaria para que un obxecto máis pequeno orbite con eles.

Fontes:

