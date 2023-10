A rocha volcánica triturada pode ser a clave para a eliminación de carbono?

Un estudo de campo innovador realizado por investigadores da Universidade de California, Davis e da Universidade de Cornell revelou unha solución potencial ao desafío da eliminación de carbono. Ao engadir roca volcánica triturada ás terras de cultivo, estes científicos descubriron unha forma de almacenar carbono no chan, incluso ante condicións de seca extremas. Este emocionante desenvolvemento foi publicado na revista Environmental Research Communications.

O proceso detrás desta innovación coñécese como meteorización das rochas. A medida que a auga da choiva entra en contacto coa rocha volcánica, capta o dióxido de carbono do aire e encérrao efectivamente dentro da rocha. Normalmente, este proceso ocorre durante millóns de anos, polo que é demasiado lento para contrarrestar o quecemento global. Non obstante, ao romper a rocha nun po fino, os científicos conseguiron acelerar significativamente a meteorización das rochas.

Estudos anteriores estimaron que esta versión mellorada da meteorización das rochas ten o potencial de almacenar 215 millóns de toneladas de dióxido de carbono nos próximos 75 anos, se se implementa en terras de cultivo de todo o mundo. Non obstante, ata agora, a tecnoloxía non fora probada en climas especialmente secos.

Este estudo de campo recente demostrou con éxito que a rocha volcánica triturada pode ser unha ferramenta valiosa para almacenar carbono, mesmo en condicións de seca. As implicacións deste achado poderían ser importantes, xa que proporciona unha forma prometedora de mitigar o cambio climático e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Ao incorporar esta técnica ás prácticas agrícolas, os agricultores poderían contribuír aos esforzos de eliminación de carbono mentres continúan cultivando os seus cultivos.

Mentres o mundo segue lidiando coa necesidade urxente de redución de carbono, os resultados do estudo ofrecen esperanza e inspiración. Sen dúbida, serán necesarias máis investigacións e ensaios de campo, pero o potencial de que a roca volcánica triturada desempeñe un papel fundamental na mitigación do cambio climático é unha perspectiva interesante para reflexionar.

FAQ

Que é a meteorización das rochas?

A meteorización das rochas é un proceso natural que ocorre cando os minerais das rochas reaccionan cos gases atmosféricos, como o dióxido de carbono, para producir novos compostos ou disolver os existentes. Co paso do tempo, este proceso pode eliminar o dióxido de carbono do aire e almacenalo dentro das rochas.

Como a rocha volcánica triturada pode mellorar a intemperie das rochas?

Triturar as rochas volcánicas nun po fino acelera o proceso de meteorización das rochas. Ao aumentar a superficie das partículas de rocha, máis dióxido de carbono pode reaccionar cos minerais nun período máis curto, bloqueando efectivamente o carbono.

Cales son os posibles beneficios do uso de roca volcánica triturada nas terras de cultivo?

Ao incorporar roca volcánica triturada nas terras de cultivo, o dióxido de carbono pode ser capturado da atmosfera e almacenado no chan. Isto non só axuda a mitigar os efectos do cambio climático senón que tamén mellora a calidade e fertilidade do solo. Ademais, os agricultores que utilizan esta técnica poderían contribuír aos esforzos globais de eliminación de carbono mentres manteñen a súa produtividade agrícola.

Pódese usar rocha volcánica triturada en todo tipo de climas?

Aínda que os estudos anteriores centráronse no potencial da rocha volcánica triturada en varios climas, o recente estudo de campo probouno especificamente nun clima seco. Os resultados indicaron que mesmo en condicións de seca, o carbono aínda se pode almacenar con éxito no chan mediante este método. Non obstante, son necesarias máis investigacións e probas para comprender plenamente a súa eficacia e aplicabilidade en diferentes climas.