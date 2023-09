Contabilidade da variabilidade do osíxeno nos ecosistemas costeiros

By

O descenso dos niveis de osíxeno nos océanos debido ao cambio climático e á contaminación supón unha ameaza importante para a vida e os ecosistemas mariños. Non obstante, proxectar con precisión o destino da vida mariña require ter en conta a variación dos niveis de osíxeno no tempo e no espazo en modelos de ecosistemas mariños, segundo os investigadores da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía Rei Abdullah (KAUST).

Os modelos actuais non captan a dinámica do osíxeno nos ecosistemas costeiros que son ricos en organismos produtores de osíxeno, como prados de herbas mariñas, bosques de mangle e arrecifes de coral. Estes ecosistemas teñen unha dinámica diferente en comparación coas áreas menos produtivas do océano, que ás veces se denominan "desertos azuis".

Nun estudo dirixido polo científico mariño Marco Fusi, as observacións de cangrexos nun bosque de mangle revelaron a súa capacidade para sobrevivir en augas sobresaturadas de osíxeno, grazas ao aumento da produción de osíxeno a temperaturas máis cálidas. Os investigadores tamén atoparon flutuacións nos niveis de osíxeno na lagoa de Venecia e nos arrecifes de coral do Mar Vermello, desafiando as suposicións anteriores sobre as "zonas mortas" sen osíxeno.

A investigación fai fincapé na necesidade de desenvolver modelos matemáticos complexos que incorporen a variabilidade dos niveis de osíxeno na xestión dos ecosistemas mariños. Os modelos lineais baseados en valores medios de osíxeno disolto son insuficientes para captar a verdadeira dinámica dos ecosistemas costeiros.

Os resultados do estudo suxiren que as especies mariñas dos ecosistemas produtivos teñen unha alta capacidade de adaptación e resiliencia, contrastando as previsións anteriores de perda importante de biodiversidade. Ao incorporar flutuacións nos modelos, os científicos poden comprender mellor a capacidade das especies mariñas para adaptarse e desenvolver estratexias de conservación eficaces.

O estudo foi publicado na revista Nature Geoscience.

Fonte: Folco Giomi et al, Oxygen dynamics in marine productive ecosystems at ecoally relevant scales, Nature Geoscience (2023)