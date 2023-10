Analizando o comportamento das ondas en medios variables no tempo

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Finlandia Oriental e da Universidade de Tampere explorou o comportamento das ondas en medios que varían no tempo. Ao considerar que a velocidade dunha onda pode variar co tempo, os investigadores desenvolveron o que chaman ecuación de onda acelerada. Esta ecuación ten en conta efectos relativistas e ten implicacións para diversos fenómenos.

No seu estudo, os investigadores descubriron que a ecuación da onda acelerada só permite solucións onde o tempo flúe cara adiante, establecendo unha dirección do tempo ben definida ou unha "frecha do tempo". Aínda que a dirección do tempo adoita estar determinada polo aumento da entropía, esta investigación mostra que mesmo a nivel de partículas únicas, hai unha dirección fixa do tempo.

O marco presentado no estudo tamén resolve o debate de longa data coñecido como a controversia Abraham-Minkowski. Aborda a cuestión de que ocorre co impulso da luz cando entra nun medio. Os investigadores descubriron que, segundo a perspectiva da onda, non hai ningún cambio no impulso.

Ademais, a ecuación de ondas aceleradas permite o modelado analítico de ondas en materiais variables no tempo. Isto é especialmente valioso xa que permite o estudo de situacións que antes só eran accesibles mediante simulacións numéricas. A investigación tamén proporciona información sobre fenómenos como o comportamento das ondas nos cristais fotónicos temporais desordenados, onde a conservación da enerxía se viola localmente debido ao espazo-tempo curvo que experimenta a onda.

Este estudo ten importantes implicacións para varias áreas, incluíndo efectos ópticos cotiáns, probas de laboratorio da relatividade xeral e obter unha comprensión máis profunda da dirección preferida do tempo.

Fontes:

– Matias Koivurova et al, “Medios que varían no tempo, a relatividade e a frecha do tempo”, Optica.

- Universidade de Finlandia Oriental