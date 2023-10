O potencial das terras de cultivo abandonadas para a mitigación do clima e a seguridade alimentaria

By

Investigadores do Centro de Solucións Climáticas Baseadas na Natureza (CNCS) da Universidade Nacional de Singapur instan aos gobernos a repensar o uso das terras de cultivo abandonadas para apoiar os esforzos de mitigación do clima e seguridade alimentaria. Nun estudo publicado na revista Nature Communications, os investigadores destacan a "segunda oportunidade" que merecen estas terras abandonadas para abordar a dobre crise global do cambio climático e a escaseza de alimentos.

A expansión das terras agrícolas para satisfacer a crecente demanda de alimentos asociada á escalada das poboacións mundiais a miúdo invade e pon en perigo hábitats naturais cruciais como os bosques tropicais. Mentres tanto, unha cantidade importante de terras de cultivo son abandonadas anualmente debido a diversos factores como a degradación da terra, os cambios socioeconómicos, os desastres, os conflitos armados e a urbanización.

Segundo o estudo, entre 1992 e 2020, aproximadamente 101 millóns de hectáreas de terras de cultivo foron abandonadas no mundo, o que equivale ao tamaño da terra de Exipto. Isto tradúcese nunha taxa de abandono duns 3.6 millóns de hectáreas anuais. Non obstante, os investigadores subliñan o potencial destas terras de cultivo abandonadas como solucións baseadas na natureza.

A xestión estratéxica das terras de cultivo abandonadas pode implicar o recultivo para a produción de alimentos ou a reforestación. O recultivo pode axudar a aliviar a presión da roza dos bosques para novas terras de cultivo, contribuíndo á conservación dos bosques existentes. Os investigadores descubriron que dos 101 millóns de hectáreas mundiais de terras de cultivo abandonadas, 61 millóns de hectáreas son viables para a súa recultiva, que poden producir alimentos suficientes para alimentar entre 292 e 476 millóns de persoas ao ano.

A reforestación destas terras abandonadas pode establecer bosques novos que actúan como sumidoiros de carbono, absorbendo o dióxido de carbono atmosférico e xogando un papel crucial na mitigación do cambio climático. O estudo identificou 83 millóns de hectáreas dispoñibles para a reforestación, que poderían capturar ata 1,066 millóns de toneladas de dióxido de carbono ao ano, aproximadamente o equivalente ás emisións anuais de Xapón. Aproximadamente a metade do total de terras de cultivo abandonadas, arredor de 50.5 millóns de hectáreas, eran aptas tanto para a recultiva como para a repoboación forestal.

Os responsables políticos deben sopesar os beneficios e compensacións da recultivación ou da reforestación en función das circunstancias nacionais específicas, das prioridades e doutros factores que inflúen. As políticas locais, o acceso ao mercado e a apertura ao comercio internacional poden afectar significativamente estas decisións. Os investigadores subliñan a importancia de analizar cientificamente a idoneidade da terra e os potenciais alcanzables, xunto co coñecemento local específico do contexto, para liberar o potencial das terras de cultivo abandonadas.

En conclusión, as terras de cultivo abandonadas ofrecen un recurso en gran parte sen explotar para abordar o cambio climático e a escaseza de alimentos. Ao xestionar e reutilizar estratexicamente estas terras mediante a recultivación ou a reforestación, os gobernos poden facer un progreso significativo nos esforzos de mitigación do clima e seguridade alimentaria.

Fontes:

- Centro de solucións climáticas baseadas na natureza (CNCS) da Universidade Nacional de Singapur

– Investigación publicada na revista Nature Communications