Un avance revolucionario: DeepMB permite imaxes optoacústicas de alta calidade en tempo real

By

Os investigadores fixeron un descubrimento innovador no campo da imaxe médica, abordando o desafío de longa data de obter imaxes de alta calidade rapidamente mediante a tomografía optoacústica multiespectral (MSOT). MSOT é unha tecnoloxía de punta que ten o potencial de diagnosticar e avaliar varias enfermidades como o cancro de mama e a distrofia muscular. Non obstante, o lento procesamento necesario para xerar imaxes detalladas limitou a súa utilidade clínica.

Para superar este desafío, os investigadores desenvolveron DeepMB, un marco de aprendizaxe profundo que permite imaxes optoacústicas de alta calidade en tempo real. DeepMB salva a brecha entre a velocidade da imaxe en tempo real e a calidade da imaxe conseguida mediante a reconstrución baseada en modelos. Conséguese representando a reconstrución baseada en modelos utilizando unha rede neuronal profunda.

O que distingue a DeepMB é o seu impresionante rendemento. Ao adestrar o sistema en sinais optoacústicos sintetizados e imaxes de verdade do terreo creadas mediante a reconstrución baseada en modelos, os investigadores lograron unha reconstrución precisa de imaxes optoacústicas en só 31 milisegundos por imaxe. Isto é aproximadamente 1000 veces máis rápido que os algoritmos de última xeración, aínda que non mantén practicamente ningunha perda na calidade da imaxe, como se confirma mediante avaliacións cualitativas e cuantitativas dun conxunto de datos diverso de imaxes in vivo.

As implicacións de DeepMB son profundas. Promete proporcionar aos médicos acceso inmediato a imaxes MSOT de alta calidade independentemente da condición do paciente ou da zona do corpo que se está a explorar. Este avance abre a posibilidade de que a imaxe de contraste multiespectral de alta resolución a través da tomografía optoacústica portátil se converta nunha parte rutinaria da práctica clínica. Ten o potencial de transformar os estudos médicos e a atención ao paciente dotando aos profesionais da saúde dunha poderosa ferramenta para facer diagnósticos máis precisos e proporcionar unha atención superior.

En conclusión, DeepMB representa un avance significativo na imaxe optoacústica. A súa versatilidade esténdese máis aló do MSOT a outras modalidades de imaxe como a ecografía, a radiografía e a resonancia magnética. A medida que DeepMB segue evolucionando, ten o potencial de converterse nunha pedra angular da imaxe médica moderna, ofrecendo resultados de alta calidade a velocidades sen precedentes e revolucionando o campo para mellor.

Fonte: Investigadores deste proxecto.